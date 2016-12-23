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Гарри Тредуэй, Энн-Маргрет и Брендан Глисон познакомятся с «Мистером Мерседесом»

23 декабря
2016 год

Новости кино >>
23 декабря 2016
Телевизионная экранизация романа Стивена Кинга «Мистер Мерседес», задуманная студией Sonar Entertainment, прижилась на канале AT&T Audience и открыла набор в основной актёрский состав.

Гарри Тредуэй, Энн-Маргрет и Брендан Глисон познакомятся с «Мистером Мерседесом»

В детективе Кинга рассказывается история о вышедшем в отставку детективе полиции Билле Ходжесе, стремящемся докопаться до правды в нераскрытом преступлении: некий человек устраивает настоящую бойню, направив угнанный им «Мерседес» в толпу горожан. Маясь от безделья и тоски по работе, Ходжес безо всяких шансов на успех начинает собственное расследование, пытаясь разыскать и посадить преступника раньше, чем он снова кого-нибудь прикончит.

В образе душевнобольного убийцы Брейди Хартсфилда предстанет Гарри Тредуэй, Брендану Глисону досталась роль Билла Ходжеса, Энн-Маргрет станет вспыльчивой, своекорыстной и острой на язык соседкой Ходжеса Идой Сильвер, а Келли Линч сыграет Дебору Хартсфилд — мать Брейди, которая тщетно пытается наладить отношения со своим проблемным сыном.

Шоураннер проекта - Дэвид Келли («Юристы Бостона»), он же осуществит адаптацию романа. В режиссёрском кресле - Джек Бендер, а исполнительными продюсерами вместе с Келли и Бендером числятся Марти Бауэн и Уик Годфри. Премьеру следует ожидать в 2018 году.
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