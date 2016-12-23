Дольф Лундгрен хочет поучаствовать в Полтавской битве

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен
хотел бы сняться в российской исторической картине про Полтавскую битву.
Дольф Лундгрен: «Я очень интересуюсь мировой историей в целом, и российской в частности, разбираюсь в военной технике и военных сражениях. Я бы хотел сыграть в российском фильме про Полтавскую битву, например. Тогда, в ХVIII веке, шведская армия под командованием короля Карла XII вступила в бой с армией Петра I. После разгрома шведской армии многие шведские солдаты попали в плен, жили в лагерях, женились на русских женщинах. Очень интересно было бы снять фильм об этом событии».
В настоящий момент Лундгрен
работает над несколькими проектами одновременно - снимается в сериале «Стрела»
и в четвёртых «Неудержимых»
. Кроме того, актёр планирует снять фильм о боксёре.
Российскому зрителю Дольф Лундгрен хорошо знаком по ролям в «Рокки IV»
и «Универсальном солдате»
.
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