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Дольф Лундгрен хочет поучаствовать в Полтавской битве

23 декабря
2016 год

Новости кино >>
23 декабря 2016
Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен хотел бы сняться в российской исторической картине про Полтавскую битву.

Дольф Лундгрен хочет поучаствовать в Полтавской битве

Дольф Лундгрен: «Я очень интересуюсь мировой историей в целом, и российской в частности, разбираюсь в военной технике и военных сражениях. Я бы хотел сыграть в российском фильме про Полтавскую битву, например. Тогда, в ХVIII веке, шведская армия под командованием короля Карла XII вступила в бой с армией Петра I. После разгрома шведской армии многие шведские солдаты попали в плен, жили в лагерях, женились на русских женщинах. Очень интересно было бы снять фильм об этом событии».

В настоящий момент Лундгрен работает над несколькими проектами одновременно - снимается в сериале «Стрела» и в четвёртых «Неудержимых». Кроме того, актёр планирует снять фильм о боксёре.

Российскому зрителю Дольф Лундгрен хорошо знаком по ролям в «Рокки IV» и «Универсальном солдате».
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