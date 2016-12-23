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Майкл Стулбарг и Шеа Уигэм приехали в «Фарго»

23 декабря
2016 год

Новости кино >>
23 декабря 2016
Третий сезон «Фарго» пополнился новыми именами в актёрской команде.

Майкл Стулбарг и Шеа Уигэм приехали в «Фарго»

К анонсированным ранее Дэвиду Тьюлису, Ивэну Макгрегору, Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстэд и Скуту Макнэйри присоединились Майкл Стулбарг, Джим Гэффиган, Шеа Уигэм, Каран Сони, Фред Меламед и Томас Манн.

Стулбарг воплотит на экране Сая Фелца — правую руку и советника Эммета Стасси, Гэффиган вернётся к роли заместителя местного шерифа Донни Мэшмена, Уигэм примерит образ Мо Дэммика — главы полиции округа Микер, Сони станет учёным — доктором Гомером Гилрутом, Меламед вновь сыграет интригана и манипулятора с жаждой наживы Говарда Циммермана, а Манн опять перевоплотится в автора научно-фантастических романов, лауреата литературных премий Таддеуса Мобли. Кроме того, наконец-то, прояснилось, кого именно сыграет Макнэйри - ему досталась роль любителя марихуаны с криминальным прошлым Мориса Лефэя.

За производство сериала отвечают MGM Television и FX Productions. Съёмки стартуют в январе в Калгари, а премьера состоится в наступающем году.
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