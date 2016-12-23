Майкл Стулбарг и Шеа Уигэм приехали в «Фарго»

Третий сезон «Фарго»
пополнился новыми именами в актёрской команде.
К анонсированным ранее Дэвиду Тьюлису
, Ивэну Макгрегору
, Кэрри Кун
, Мэри Элизабет Уинстэд
и Скуту Макнэйри
присоединились Майкл Стулбарг
, Джим Гэффиган
, Шеа Уигэм
, Каран Сони
, Фред Меламед
и Томас Манн
.
Стулбарг
воплотит на экране Сая Фелца — правую руку и советника Эммета Стасси, Гэффиган
вернётся к роли заместителя местного шерифа Донни Мэшмена, Уигэм
примерит образ Мо Дэммика — главы полиции округа Микер, Сони
станет учёным — доктором Гомером Гилрутом, Меламед
вновь сыграет интригана и манипулятора с жаждой наживы Говарда Циммермана, а Манн
опять перевоплотится в автора научно-фантастических романов, лауреата литературных премий Таддеуса Мобли. Кроме того, наконец-то, прояснилось, кого именно сыграет Макнэйри
- ему досталась роль любителя марихуаны с криминальным прошлым Мориса Лефэя.
За производство сериала отвечают MGM Television и FX Productions. Съёмки стартуют в январе в Калгари, а премьера состоится в наступающем году.
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