В Москве планируют установить мемориальную доску Вячеславу Шалевичу

Евгений Герасимов
предложил установить мемориальную доску Вячеславу Шалевичу
.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям планирует установить табличку на доме, в котором жил актёр. Герасимов
отметил высокий талант артиста и рассказал о личном общении с ним.
Евгений Герасимов: «Очень часто мы встречались в театральном кругу, в Вахтанговском театре, на разных наших клубных встречах. Много о чём говорили. И замечательно он играл в последнем спектакле, который я видел с его участием "Пристань" в театре Вахтангова. Очень хороший человек, очень порядочный, талантливый артист».
Церемония прощания с народным артистом РФ Вячеславом Анатольевичем Шалевичем
, который скончался в Москве 21 декабря
, состоялась сегодня в театре имени Вахтангова
.
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