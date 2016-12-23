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В Москве планируют установить мемориальную доску Вячеславу Шалевичу

23 декабря
2016 год

Новости кино >>
23 декабря 2016
Евгений Герасимов предложил установить мемориальную доску Вячеславу Шалевичу.

Вячеслав Шалевич

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям планирует установить табличку на доме, в котором жил актёр. Герасимов отметил высокий талант артиста и рассказал о личном общении с ним.

Евгений Герасимов: «Очень часто мы встречались в театральном кругу, в Вахтанговском театре, на разных наших клубных встречах. Много о чём говорили. И замечательно он играл в последнем спектакле, который я видел с его участием "Пристань" в театре Вахтангова. Очень хороший человек, очень порядочный, талантливый артист».

Церемония прощания с народным артистом РФ Вячеславом Анатольевичем Шалевичем, который скончался в Москве 21 декабря, состоялась сегодня в театре имени Вахтангова.
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