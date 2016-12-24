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Мартин Скорсезе «омолодит» Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино

24 декабря
2016 год

Новости кино >>
24 декабря 2016
После «Молчания» Мартин Скорсезе приступит к работе над гангстерской драмой «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, в которой будет использована та же технология «омоложения» актеров, что и в картине «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

Мартин Скорсезе «омолодит» Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино

Гастон Павлович, продюсер: «Технология, которой мы собираемся воспользоваться, довольно необычна. Она не нуждается ни в гриме, ни в протезировании, просто снимается игра актёра, а затем технология меняет его возраст. Мы уже провели несколько тестов, например, засняли сцену с Бобом, после чего сделали так, чтобы он выглядел на 20 лет, потом на 40 и на 60. В общем, в "Ирландце" мы собираемся активно применять её. Представьте себе Де Ниро времён "Крёстного отца 2", вот примерно так он и будет выглядеть в нашем фильме».

Сценарий будущей ленты написал Стивен Зэйллиан на основе романа Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома», посвящённого гангстеру Фрэнки Ширану (он же Ирландец), рассказывающему на смертном одре об исчезновении и смерти Джимми Хоффа. Скорсезе заполучил для своего нового проекта бюджет размером в 100 миллионов долларов, необходимый по большей части для применения компьютерной графики. Компанию Де Ниро, Пеши и Пачино может составить Харви Кейтель.

Релиз «Ирландца» запланирован на конец 2018 года.
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