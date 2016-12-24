Мартин Скорсезе «омолодит» Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино

После «Молчания» Мартин Скорсезе
приступит к работе над гангстерской драмой «Ирландец»
с Робертом Де Ниро
, Джо Пеши
и Аль Пачино
, в которой будет использована та же технология «омоложения» актеров, что и в картине «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»
.
Гастон Павлович
, продюсер: «Технология, которой мы собираемся воспользоваться, довольно необычна. Она не нуждается ни в гриме, ни в протезировании, просто снимается игра актёра, а затем технология меняет его возраст. Мы уже провели несколько тестов, например, засняли сцену с Бобом, после чего сделали так, чтобы он выглядел на 20 лет, потом на 40 и на 60. В общем, в "Ирландце" мы собираемся активно применять её. Представьте себе Де Ниро времён "Крёстного отца 2", вот примерно так он и будет выглядеть в нашем фильме».
Сценарий будущей ленты написал Стивен Зэйллиан
на основе романа Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома»
, посвящённого гангстеру Фрэнки Ширану
(он же Ирландец
), рассказывающему на смертном одре об исчезновении и смерти Джимми Хоффа
. Скорсезе
заполучил для своего нового проекта бюджет размером в 100 миллионов долларов, необходимый по большей части для применения компьютерной графики. Компанию Де Ниро
, Пеши
и Пачино
может составить Харви Кейтель
.
Релиз «Ирландца»
запланирован на конец 2018 года.
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