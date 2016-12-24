Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20%

На итоговом заседании организационного комитета по проведению мероприятий Года российского кино в Москве руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский
сообщил, что доля отечественного кино в 2016 году в московских кинотеатрах составила более 20
%.
По словам Кибовского
, сейчас в российской столице работает 128
кинотеатров с 688
кинозалами, 12
из них городские, остальные - частные. Для сравнения, в советские годы в Москве существовало 122
кинотеатра с 200
кинозалами.
Александр Кибовский: «В этом году было показано 385 фильмов, из них 83 - российские, 302 - иностранные. Это общие цифры для Москвы, в коммерческой сети доля российского кино достигает 21,5-25%, а в кинотеатрах, принадлежащих городу, она составляет 32,5%. На этой цифре держимся, хорошо, что появилось, что показывать, задел есть».
Между тем, по данным www.kinobusiness.com
, доля кассовых сборов отечественной кинопродукции в общем бокс-офисе России и СНГ по данным на 18 декабря составляет 16,7
%.
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