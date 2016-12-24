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Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20%

24 декабря
2016 год

Новости кино >>
24 декабря 2016
На итоговом заседании организационного комитета по проведению мероприятий Года российского кино в Москве руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что доля отечественного кино в 2016 году в московских кинотеатрах составила более 20%.

Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20%

По словам Кибовского, сейчас в российской столице работает 128 кинотеатров с 688 кинозалами, 12 из них городские, остальные - частные. Для сравнения, в советские годы в Москве существовало 122 кинотеатра с 200 кинозалами.

Александр Кибовский: «В этом году было показано 385 фильмов, из них 83 - российские, 302 - иностранные. Это общие цифры для Москвы, в коммерческой сети доля российского кино достигает 21,5-25%, а в кинотеатрах, принадлежащих городу, она составляет 32,5%. На этой цифре держимся, хорошо, что появилось, что показывать, задел есть».

Между тем, по данным www.kinobusiness.com, доля кассовых сборов отечественной кинопродукции в общем бокс-офисе России и СНГ по данным на 18 декабря составляет 16,7%.
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Год российского кино

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Александр Кибовский
Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20% фотографии
Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20% фотографии
Доля отечественных фильмов в столичных кинотеатрах составила более 20% фотографии
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