«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R

ревью

Актёру исполнилось бы 70 лет.

Спящая красавица в скафандре и принц в голубом звездолете

«Пассажиры»: Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс проснулись посреди космоса

Интервью

Иван Ургант и Сергей Светлаков: «Сереж, ну перестань, давай лучше едой».

Сергей Светлаков и Иван Ургант про дружбу, Новый год и любимые фильмы