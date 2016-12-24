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«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R

24 декабря
2016 год

Новости кино >>
24 декабря 2016
«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва получит взрослый рейтинг R и станет самым дорогим фильмом с подобным возрастным ограничением.

Дени Вильнёв и Роджер Дикинс

По словам режиссёра картины, чьи съёмки завершились в конце ноября, компьютерная графика будет задействована по минимуму: «Я могу по пальцам пересчитать количество раз, когда мы вытаскивали зеленый экран на съёмочную площадку. Большая часть фильма снята на камеру, и мы с оператором Роджером Дикинсом изрядно потрудились, чтобы сделать его именно таким. Мои актёры не расхаживали днями напролет перед зелеными экранами. Компьютерная графика отлично подходит для фона, но всё, что окружает актёра, должно быть по возможности настоящим. Когда я смотрю кино с обилием графики, то просто отключаюсь».

Вильнёв также подумывает о последующих сиквелах культовой ленты Ридли Скотта: «Я обречён и просто влюблён в научную фантастику… У меня уже есть две идеи, которые я с удовольствием развивал бы дальше. И "Бегущий по лезвию" вполне может продолжиться… Посмотрим, как зайдёт этот фильм».

Релиз сиквела «Бегущего по лезвию бритвы» запланирован на 5 октября 2017 года.
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Бегущий по лезвию бритвы

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«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R фотографии
«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R фотографии
«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R фотографии
«Бегущий по лезвию 2049» обзавёлся рейтингом R фотографии
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