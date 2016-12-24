Иван Васильевич заглянет в «Универ»

Создатели ситкома «Универ»
к Новому Году решили приготовить зрителям ТНТ отменный кино-винегрет.
27 декабря
в 20:30
персонажи сериала преобразятся до неузнаваемости в специальной новогодней серии. Зрителей ожидает гомерически-смешная пародия на классические советские фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
и «Иван Васильевич меняет профессию»
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Чтобы убедить скептика Будейко в том, что магия советского кино реальна и всё это могло произойти на самом деле, ребята расскажут знакомые истории на современный лад. И в новых интерпретациях найдётся роль для каждого жителя общаги: Маша сыграет Надю и Зину, а Будейко окажется сначала в непривычном образе пьяного Лукашина, а затем в более подходящем обличии изобретателя Шурика…
Авторы «Универа»
утверждают, что отнеслись к классике советского кино с большим уважением и сняли по-настоящему смешную, неожиданную пародию.
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