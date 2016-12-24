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Иван Васильевич заглянет в «Универ»

24 декабря
2016 год

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24 декабря 2016
Создатели ситкома «Универ» к Новому Году решили приготовить зрителям ТНТ отменный кино-винегрет.

Иван Васильевич заглянет в «Универ»

27 декабря в 20:30 персонажи сериала преобразятся до неузнаваемости в специальной новогодней серии. Зрителей ожидает гомерически-смешная пародия на классические советские фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Чтобы убедить скептика Будейко в том, что магия советского кино реальна и всё это могло произойти на самом деле, ребята расскажут знакомые истории на современный лад. И в новых интерпретациях найдётся роль для каждого жителя общаги: Маша сыграет Надю и Зину, а Будейко окажется сначала в непривычном образе пьяного Лукашина, а затем в более подходящем обличии изобретателя Шурика…

Авторы «Универа» утверждают, что отнеслись к классике советского кино с большим уважением и сняли по-настоящему смешную, неожиданную пародию.
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Иван Васильевич меняет профессиюИрония судьбы, или С лёгким паром!УниверУнивер. Новая общага

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Иван Васильевич заглянет в «Универ» фотографии
Иван Васильевич заглянет в «Универ» фотографии
Иван Васильевич заглянет в «Универ» фотографии
Иван Васильевич заглянет в «Универ» фотографии
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