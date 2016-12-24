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Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности»

24 декабря
2016 год

Новости кино >>
24 декабря 2016
Джеймс Ганн поможет Энтони и Джо Руссо в создании дилогии «Мстители: Война бесконечности».

Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности»

Обе ленты будут сниматься друг за другом (официальное название второй ещё не объявлено) в течение следующего года. Авторами сценария числятся Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Помимо шести основных персонажей в фильмах также появятся Стражи галактики (Звёздный лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая ведьма, Вижн, Зимний солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная пантера и, возможно, Человек-паук. В образе главного злодея - пришельца Таноса - предстанет Джош Бролин.

Мировая премьера первого фильма дилогии назначена на 26 апреля 2018 года.
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Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности» фотографии
Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности» фотографии
Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности» фотографии
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