Объявлены персонажи дилогии «Мстители: Война бесконечности»

Джеймс Ганн
поможет Энтони
и Джо Руссо
в создании дилогии «Мстители: Война бесконечности»
.
Обе ленты будут сниматься друг за другом (официальное название второй ещё не объявлено) в течение следующего года. Авторами сценария числятся Кристофер Маркус
и Стивен Макфили
.
Помимо шести основных персонажей в фильмах также появятся Стражи галактики
(Звёздный лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая ведьма, Вижн, Зимний солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон
в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная пантера и, возможно, Человек-паук. В образе главного злодея - пришельца Таноса - предстанет Джош Бролин
.
Мировая премьера первого фильма дилогии назначена на 26 апреля 2018
года.
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