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Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова

24 декабря
2016 год

Новости кино >>
24 декабря 2016
Сегодня, 24 декабря, популярному актёру театра и кино, режиссёру, поэту, писателю, сценаристу и телеведущему Леониду Филатову исполнилось бы 70 лет.

Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова

Леонид Алексеевич Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. В 1969-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова) и вместе с Виталием Шаповаловым, Натальей Сайко, Иваном Дыховичным и Борисом Галкиным, так называемым «вторым любимовским призывом», пришёл в Театр на Таганке. После эмиграции Юрия Любимова перешёл в «Современник», а через 2 года, когда Любимов вновь возглавил театр, вернулся на Таганку. После раскола театра перешёл в «Содружество актёров Таганки».

В кино дебютировал в 1970 году, снявшись в киноальманахе «Город первой любви». На счету актёра более 50 ролей, среди которых лётчик Игорь Скворцов («Экипаж»), врач Миша («Вам и не снилось...»), воевода Твердислав («Ярослав Мудрый»), рецидивист Слепнёв («Из жизни начальника уголовного розыска»), следователь прокуратуры Хлебников («Соучастники»), молодой режиссёр Фетисов («Успех»), чиновник Филимонов («Забытая мелодия для флейты»), Варакин («Город Зеро») и другие. В 1990 году снял картину «Сукины дети», где сыграл одну из ролей.

Писал песни, пародии. Сатирическая пьеса в стихах «Про Федота-стрельца, удалого молодца» была опубликована в 1987 году в журнале «Юность» и была превращена в фильм-спектакль. Издал более двадцати книг («Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трём апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я — человек театральный», «Сукины дети»). Автор пьес «Пёстрые люди», «Часы с кукушкой», «Художник из Шервудского леса» и автор песен к спектаклям «Театр Клары Газуль», «Мартин Иден», «Когда-то в Калифорнии», «Геркулес и Авгиевы конюшни». Вместе с другими актёрами был соавтором спектакля «Под кожей статуи Свободы». Автор и ведущий одной из самых популярных телепрограмм об ушедших актёрах «Чтобы помнили». Скончался 26 октября 2003 года на 57-м году жизни.
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Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова фотографии
Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова фотографии
Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова фотографии
Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова фотографии
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