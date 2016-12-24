Чтобы помнили: Юбилей Леонида Филатова

Сегодня, 24 декабря
, популярному актёру театра и кино, режиссёру, поэту, писателю, сценаристу и телеведущему Леониду Филатову
исполнилось бы 70
лет.
Леонид Алексеевич Филатов
родился 24 декабря 1946
года в Казани. В 1969-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина
(мастерская Веры Львовой
и Леонида Шихматова
) и вместе с Виталием Шаповаловым
, Натальей Сайко
, Иваном Дыховичным
и Борисом Галкиным
, так называемым «вторым любимовским призывом»
, пришёл в Театр на Таганке
. После эмиграции Юрия Любимова
перешёл в «Современник»
, а через 2 года, когда Любимов
вновь возглавил театр, вернулся на Таганку
. После раскола театра перешёл в «Содружество актёров Таганки»
.
В кино дебютировал в 1970 году, снявшись в киноальманахе «Город первой любви»
. На счету актёра более 50
ролей, среди которых лётчик Игорь Скворцов («Экипаж»
), врач Миша («Вам и не снилось...»
), воевода Твердислав («Ярослав Мудрый»
), рецидивист Слепнёв («Из жизни начальника уголовного розыска»
), следователь прокуратуры Хлебников («Соучастники»
), молодой режиссёр Фетисов («Успех»
), чиновник Филимонов («Забытая мелодия для флейты»
), Варакин («Город Зеро»
) и другие. В 1990 году снял картину «Сукины дети»
, где сыграл одну из ролей.
Писал песни, пародии. Сатирическая пьеса в стихах «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
была опубликована в 1987 году в журнале «Юность» и была превращена в фильм-спектакль
. Издал более двадцати книг («Большая любовь Робина Гуда»
, «Любовь к трём апельсинам»
, «Лисистрата»
, «Театр Леонида Филатова»
, «Я — человек театральный»
, «Сукины дети»
). Автор пьес «Пёстрые люди»
, «Часы с кукушкой»
, «Художник из Шервудского леса»
и автор песен к спектаклям «Театр Клары Газуль»
, «Мартин Иден»
, «Когда-то в Калифорнии»
, «Геркулес и Авгиевы конюшни»
. Вместе с другими актёрами был соавтором спектакля «Под кожей статуи Свободы»
. Автор и ведущий одной из самых популярных телепрограмм об ушедших актёрах «Чтобы помнили»
. Скончался 26 октября 2003
года на 57-м году жизни.
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