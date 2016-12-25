Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости»

Warner Bros. Pictures поделилась списком актёров из картины Зака Снайдера «Лига справедливости»
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В фильме будут задействованы Бен Аффлек
(Бэтмен), Генри Кавилл
(Супермен), Эми Адамс
(Лоис Лейн), Галь Гадот
(Чудо-женщина), Джейсон Момоа
(Аквамен), Эзра Миллер
(Флэш), Рэй Фишер
(Киборг), Уиллем Дефо
(Нуйдис Валко), Джесси Айзенберг
(Лекс Лютор), Джереми Айронс
(Альфред Пенниворт), Дайан Лэйн
(Марта), Конни Нилсен
(королева Ипполита) и Дж. К. Симмонс
(комиссар Гордон). Ранее также сообщалось об участии Киарана Хайндса
(Степпенвулф), Эмбер Херд
(Мера) и Кирси Клемонс
(Айрис Вест).
Жертва Супермена возвращает Бэтмену веру в людские массы, и Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Уэйн и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.
«Лига справедливости» появится на больших экранах планеты 10 ноября
наступающего года.
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