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Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости»

25 декабря
2016 год

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25 декабря 2016
Warner Bros. Pictures поделилась списком актёров из картины Зака Снайдера «Лига справедливости».

Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости»

В фильме будут задействованы Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Эми Адамс (Лоис Лейн), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Уиллем Дефо (Нуйдис Валко), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред Пенниворт), Дайан Лэйн (Марта), Конни Нилсен (королева Ипполита) и Дж. К. Симмонс (комиссар Гордон). Ранее также сообщалось об участии Киарана Хайндса (Степпенвулф), Эмбер Херд (Мера) и Кирси Клемонс (Айрис Вест).

Жертва Супермена возвращает Бэтмену веру в людские массы, и Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Уэйн и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

«Лига справедливости» появится на больших экранах планеты 10 ноября наступающего года.
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Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости» фотографии
Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости» фотографии
Стал известен полный список актёров из «Лиги справедливости» фотографии
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