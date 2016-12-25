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«Смешарики» заговорят на английском

25 декабря
2016 год

Новости кино >>
25 декабря 2016
Популярный отечественный мультсериал «Смешарики» решено перевести на английский язык, чтобы в дальнейшем не приходилось адаптировать его для зарубежной аудитории.

«Смешарики» заговорят на английском

Диана Юринова, заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики»: «Мы собираемся более агрессивную позицию занимать на международном рынке, и одним из первых шагов, которые мы собираемся сделать, это перевести производство контента на английский язык, то есть изначально создавать сериалы на английском, чтобы в дальнейшем их не адаптировать. Чтобы они сразу были максимально понятными и универсальными для зарубежной аудитории, мы собираемся привлекать международных специалистов».

«Смешарики» (сериалы и фильмы) проданы уже более чем в 90 стран мира и переведены на 60 языков, в том числе в США и Канаду.

Диана Юринова: «Из совсем недавних сделок - у нас ожидается релиз в Южной Корее, достаточно широкий, около 2000 экранов, релиз в Великобритании, Ближний Восток».
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