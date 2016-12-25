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Ларс фон Триер покраснел

25 декабря
2016 год

Новости кино >>
25 декабря 2016
Ларс фон Триер представил публике первый тизер-постер своего триллера «Дом, который построил Джек», в котором Мэтт Диллон играет маньяка Джека, совершающего изощренные и эстетизированные убийства.

Ларс фон Триер покраснел

Действие фильма развернётся в Вашингтоне и будет посвящено примерно 10 годам из жизни серийного убийцы, который сам же и поведает свою историю от первого лица. Актёрский состав будет состоять как из европейских, так и американских исполнителей. Главных героев будет шестеро: 2 мужчин и 4 женщины.

Луиза Вест, продюсер: «Такого фильма о серийных убийцах вы ещё не видели. Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съёмок, потому что по завершению он начнёт работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств. Триер хочет использовать различные техники съёмки для соединения нескольких историй убийств. Он называет их "пятью инцидентами", по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберёт воедино сюжет, как это было в "Нимфоманке"».

«Дом, который построил Джек» выйдет в прокат не раньше 2018 года.
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