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Илья Найшуллер снял клип на песню «Ленинграда»

25 декабря
2016 год

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25 декабря 2016
Илья Найшуллер завершил съёмки клипа на песню «Кольщик» группы «Ленинград».

Илья Найшуллер снял клип на песню «Ленинграда»

Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

21 декабря в сети появилось музыкальное видео на песню «Ленинграда» «Начинаем отмечать!», которая стала саундтеком к пятым «Ёлкам». Режиссёром выступил автор альманаха Тимур Бекмамбетов. Ранее над клипами на композиции коллектива работали Михаил Марескин и Анна Пармас.

Имя Найшуллера известно тем, что в апреле уходящего года вышел в прокат его фильм «Хардкор», ставший первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.
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