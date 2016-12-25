Илья Найшуллер снял клип на песню «Ленинграда»

Илья Найшуллер
завершил съёмки клипа на песню «Кольщик»
группы «Ленинград»
.
Об этом сообщил сам режиссёр на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
.
21 декабря
в сети появилось музыкальное видео на песню «Ленинграда» «Начинаем отмечать!»
, которая стала саундтеком к пятым «Ёлкам»
. Режиссёром выступил автор альманаха Тимур Бекмамбетов
. Ранее над клипами на композиции коллектива работали Михаил Марескин
и Анна Пармас
.
Имя Найшуллера
известно тем, что в апреле уходящего года вышел в прокат его фильм «Хардкор»
, ставший первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.
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