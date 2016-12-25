Илья Найшуллер снял клип на песню «Ленинграда»

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Новости кино В «Американских богах» появится новый персонаж Премьера телевизионной адаптации культового романа Нила Геймана состоится в апреле следующего года на канале Starz.

Новости кино Ларс фон Триер покраснел В сети появился первый тизер-постер нового фильма режиссёра «Дом, который построил Джек».

Новости кино «Смешарики» заговорят на английском Российский мультсериал продан уже более чем в 90 стран мира и переведён на 60 языков.

Спутник телезрителя «Золушка»: Надо больше камзолов! 25 декабря, 13.20, Первый канал

Рецензии на спектакли «Князь» Константина Богомолова: Критика чистого обожания О снятой с репертуара премьеры Ленкома