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В «Американских богах» появится новый персонаж

25 декабря
2016 год

Новости кино >>
25 декабря 2016
Шоураннер «Американских богов» Майкл Грин рассказал о новом персонаже: «Он является абсолютно новым героем для нас. Он пришёл из маленького городка штата Алабама, где увидел статую Вулкана. Он рассказывал, что работал на заводе, где люди часто умирали после несчастных случаев. Всё случалось по вине руководства завода, но оно решило, что дешевле выплатить компенсацию семьям погибших, нежели закрыть фабрику. Такие жертвы его не устраивали».

В «Американских богах» появится новый персонаж

В основе сериала - культовый одноимённый роман Нила Геймана, рассказывающий о старых богах и мифологических существах, собранных из различных пантеонов и принесённых в Америку основавшими её первопоселенцами. По сюжету Тень (Рики Уиттл) выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока. За день до этого он узнает, что его жена Лора (Эмили Браунинг) погибла в автокатастрофе. Дома Тень поджидает Мистер Среда (Йен Макшейн), который вовлекает его в войну между «Старыми» и «Новыми» Богами.

Актёрский ансамбль экранизации также включает в себя такие имена, как Джиллиан Андерсон, Питер Стормаре, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Пабло Шрайбер и другие.

Премьера первого сезона «Американских богов» назначена на апрель наступающего года.
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В «Американских богах» появится новый персонаж фотографии
В «Американских богах» появится новый персонаж фотографии
В «Американских богах» появится новый персонаж фотографии
В «Американских богах» появится новый персонаж фотографии
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