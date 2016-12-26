В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов

В конце декабря 2016
года в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова
состоялся культурно-просветительский вечер «Песни нашего кино»
, который завершил серию мероприятий, проведенных в Таганроге
в рамках Года кино
. Организатором вечера выступил Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
.
В рамках мероприятия с приветственными словами и поздравлениями к присутствующим обратились начальник Управления культуры города Таганрога Елена Шелухина
, проректор по педагогическому образованию РГЭУ (РИНХ) Ирина Голубева
, директор Таганрогского института имени А. П. Чехова Андрей Голобородько
, заместитель директора по научной работе Таганрогского института имени А. П. Чехова, известный российский киновед и кинокритик Александр Фёдоров
.
Праздничную атмосферу помогли создать студенты института, исполнив песни из любимых кинофильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
(Татьяна Семёнова
), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
(Анастасия Лысякина
), «Белое солнце пустыни»
(Николай Резанов
со своим отцом, заслуженным бардом города Таганрога Иваном Резановым
), «31 июня»
(Ирина Подмарёва
, Анастасия Забайрачная
и бальный дуэт Илья Тягло
- Кристина Каплуновская
), «Старые песни о главном»
(Ксения Рыжеволова
и танцевальный коллектив факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования), «Служебный роман»
(Дарья Шишко
), «Бриллиантовая рука»
(трио ансамбля «Подворье»
под руководством Василисы Березовской
), «Земля Санникова»
(Давид Бунитянц
).
Вечер прошёл в очень теплой и душевной атмосфере. И, как отметил ведущий мероприятия Дмитрий Палий
, «...вечер подходит к концу, но не заканчивается наш интерес к российскому кинематографу»
.
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