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В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов

26 декабря
2016 год

Новости кино >>
26 декабря 2016
В конце декабря 2016 года в Центральной городской публичной библиотеке имени А. П. Чехова состоялся культурно-просветительский вечер «Песни нашего кино», который завершил серию мероприятий, проведенных в Таганроге в рамках Года кино. Организатором вечера выступил Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).

В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов

В рамках мероприятия с приветственными словами и поздравлениями к присутствующим обратились начальник Управления культуры города Таганрога Елена Шелухина, проректор по педагогическому образованию РГЭУ (РИНХ) Ирина Голубева, директор Таганрогского института имени А. П. Чехова Андрей Голобородько, заместитель директора по научной работе Таганрогского института имени А. П. Чехова, известный российский киновед и кинокритик Александр Фёдоров.

Праздничную атмосферу помогли создать студенты института, исполнив песни из любимых кинофильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (Татьяна Семёнова), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (Анастасия Лысякина), «Белое солнце пустыни» (Николай Резанов со своим отцом, заслуженным бардом города Таганрога Иваном Резановым), «31 июня» (Ирина Подмарёва, Анастасия Забайрачная и бальный дуэт Илья Тягло - Кристина Каплуновская), «Старые песни о главном» (Ксения Рыжеволова и танцевальный коллектив факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования), «Служебный роман» (Дарья Шишко), «Бриллиантовая рука» (трио ансамбля «Подворье» под руководством Василисы Березовской), «Земля Санникова» (Давид Бунитянц).

Вечер прошёл в очень теплой и душевной атмосфере. И, как отметил ведущий мероприятия Дмитрий Палий, «...вечер подходит к концу, но не заканчивается наш интерес к российскому кинематографу».
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Год российского кино
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Александр Федоров (VII)
фильмы
31 июняБелое солнце пустыниБриллиантовая рукаЗемля СанниковаИрония судьбы, или С лёгким паром!Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаСлужебный романСтарые песни о главном - 1

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В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов фотографии
В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов фотографии
В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов фотографии
В Таганроге Год кино проводили песнями из любимых фильмов фотографии
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