Роберт Паттинсон преобразился в «Затерянном городе Z»

Компания Amazon Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер-трейлер фильма «Затерянный город Z» (The Lost City of Z).
Картина основана на книге Дэвида Гранна о британском исследователе Перси Фосетте, который в 1925 году пропал без вести в Бразилии. Он отправился на поиски затерянного города на территории штата Мату-Гросу. Перед отъездом Фосетт завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернётся к назначенному сроку. Экспедиция не вернулась, и многократные попытки установить её судьбу и маршрут ни к чему не привели.
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