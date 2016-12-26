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Роберт Паттинсон преобразился в «Затерянном городе Z»

26 декабря
2016 год

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26 декабря 2016
Компания Amazon Studios опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер-трейлер фильма «Затерянный город Z» (The Lost City of Z).



Картина основана на книге Дэвида Гранна о британском исследователе Перси Фосетте, который в 1925 году пропал без вести в Бразилии. Он отправился на поиски затерянного города на территории штата Мату-Гросу. Перед отъездом Фосетт завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернётся к назначенному сроку. Экспедиция не вернулась, и многократные попытки установить её судьбу и маршрут ни к чему не привели.

В фильме снялись Чарли Ханнэм, Том Холланд и c трудом узнаваемый в бороде Роберт Паттинсон. Режиссёром выступил Джеймс Грэй.

Мировая премьера фильма «Затерянный город Z» состоится в апреле 2017 года.
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