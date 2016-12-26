Мерил Стрип удостоится «радужной» премии

Обладательница многочисленных «Оскаров» и «Золотых глобусов», Мерил Стрип
также является культовой фигурой для представителей сексуальных меньшинств. В феврале 2017
года в Нью-Йорке
актриса пополнит свою обширную коллекцию статуэток наградой от The Human Rights Campaign
.
Это одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США. Её президент Чед Грифен
поблагодарил актрису за то, что она в своих фильмах поднимает серьёзные проблемы: «На экране Мерил Стрип показывает, что значит чувствовать себя чужими в своём же обществе»
.
Актриса
сделала защиту прав ЛГБТ-сообщества одним из самых важных дел жизни. Она снималась в фильмах о проблемах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией – например, в драме Стивена Долдри «Часы»
, а также в мини-сериале «Ангелы в Америке»
, где на экране крупным планом показан её поцелуй с Эммой Томпсон
.
За роль в «Ангелах» Стрип
получила «Золотой глобус»
, а на церемонии награждения отметила, что «в мире есть проблемы посерьёзнее, чем любовь двух людей одного пола»
.
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