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Мерил Стрип удостоится «радужной» премии

26 декабря
2016 год

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26 декабря 2016
Обладательница многочисленных «Оскаров» и «Золотых глобусов», Мерил Стрип также является культовой фигурой для представителей сексуальных меньшинств. В феврале 2017 года в Нью-Йорке актриса пополнит свою обширную коллекцию статуэток наградой от The Human Rights Campaign.

Кадр из к/ф «Часы»

Это одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США. Её президент Чед Грифен поблагодарил актрису за то, что она в своих фильмах поднимает серьёзные проблемы: «На экране Мерил Стрип показывает, что значит чувствовать себя чужими в своём же обществе».

Актриса сделала защиту прав ЛГБТ-сообщества одним из самых важных дел жизни. Она снималась в фильмах о проблемах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией – например, в драме Стивена Долдри «Часы», а также в мини-сериале «Ангелы в Америке», где на экране крупным планом показан её поцелуй с Эммой Томпсон.

За роль в «Ангелах» Стрип получила «Золотой глобус», а на церемонии награждения отметила, что «в мире есть проблемы посерьёзнее, чем любовь двух людей одного пола».
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Мерил Стрип удостоится «радужной» премии фотографии
Мерил Стрип удостоится «радужной» премии фотографии
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