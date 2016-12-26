Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями

Первый канал
перенёс премьеру фильма «Викинг»
в России на 27 декабря
в связи с крушением Ту-154; в прокат фильм, как и планировалось, выйдет 29 декабря
, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение над Чёрным морем в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник, 26 декабря
, объявлен днём траура.
«Викинг»
— высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор»
, «Ночной дозор»
и «Адмиралъ»
. В основу исторической киносаги
легли события «Повести временных лет»
. Роли в фильме исполняют Данила Козловский
, Светлана Ходченкова
, Максим Суханов
, Игорь Петренко
и другие известные актёры.
Картина будет идти в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями — 12+
(для семейной аудитории) и 18+
. Кроме того, премьерный показ «Викинга»
в прокате 29 декабря
будет сопровождаться тифлокомментарием для слепых и слабовидящих граждан — получить его можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения.
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