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Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями

26 декабря
2016 год

Новости кино >>
26 декабря 2016
Первый канал перенёс премьеру фильма «Викинг» в России на 27 декабря в связи с крушением Ту-154; в прокат фильм, как и планировалось, выйдет 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.

Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение над Чёрным морем в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей телеканалов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник, 26 декабря, объявлен днём траура.

«Викинг» — высокобюджетный проект от создателей фильмов «Дневной дозор», «Ночной дозор» и «Адмиралъ». В основу исторической киносаги легли события «Повести временных лет». Роли в фильме исполняют Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко и другие известные актёры.

Картина будет идти в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями — 12+ (для семейной аудитории) и 18+. Кроме того, премьерный показ «Викинга» в прокате 29 декабря будет сопровождаться тифлокомментарием для слепых и слабовидящих граждан — получить его можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения.
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Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями фотографии
Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями фотографии
Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями фотографии
Российская премьера «Викинга» перенесена в связи с трагическими событиями фотографии
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