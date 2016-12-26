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Композитор «Звёздных войн» сделал шокирующее признание

26 декабря
2016 год

Новости кино >>
26 декабря 2016
Космическую сагу «Звёздные войны» невозможно представить без музыки композитора Джона Уильямса, работавшего над всеми частями франшизы, кроме спин-оффа «Изгой-один». Однако, как признался сам Уильямс, за свою жизнь он не посмотрел ни одного эпизода «Звёздных войн».

Композитор «Звёздных войн» сделал шокирующее признание

«Это абсолютная правда. Когда я заканчиваю работу над фильмом, с которым я жил, для которого я записывал музыкальную дорожку, озвучку и так далее, я просто выхожу из студии и думаю: "А, всё, закончил"», — заявил композитор. Он также добавил, что у него никогда не возникало желания сходить в кинотеатр и увидеть результат своих трудов: «Может, кому-то это кажется странным, но они, видимо, слушают мою музыку гораздо реже, чем я».

84-летний Джон Уильямс является автором таких узнаваемых треков, как «Имперский марш» и «Фанфары повстанцев». Композитор — пятикратный лауреат премии «Оскар» за музыку к фильмам «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда», «Инопланетянин» и «Список Шиндлера».

Уильямс выступит композитором грядущих восьмого и девятого эпизодов киносаги, которые окажутся на экранах кинотеатров соответственно в декабре 2017-го и мае 2019 года.
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