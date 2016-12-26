Композитор «Звёздных войн» сделал шокирующее признание

Космическую сагу «Звёздные войны»
невозможно представить без музыки композитора Джона Уильямса
, работавшего над всеми частями франшизы, кроме спин-оффа «Изгой-один»
. Однако, как признался сам Уильямс
, за свою жизнь он не посмотрел ни одного эпизода «Звёздных войн»
.
«Это абсолютная правда. Когда я заканчиваю работу над фильмом, с которым я жил, для которого я записывал музыкальную дорожку, озвучку и так далее, я просто выхожу из студии и думаю: "А, всё, закончил"»
, — заявил композитор
. Он также добавил, что у него никогда не возникало желания сходить в кинотеатр и увидеть результат своих трудов: «Может, кому-то это кажется странным, но они, видимо, слушают мою музыку гораздо реже, чем я»
.
84
-летний Джон Уильямс
является автором таких узнаваемых треков, как «Имперский марш»
и «Фанфары повстанцев»
. Композитор — пятикратный лауреат премии «Оскар»
за музыку к фильмам «Скрипач на крыше»
, «Челюсти»
, «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»
, «Инопланетянин»
и «Список Шиндлера»
.
Уильямс
выступит композитором грядущих восьмого и девятого эпизодов киносаги, которые окажутся на экранах кинотеатров соответственно в декабре 2017
-го и мае 2019
года.
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