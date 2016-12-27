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Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет

27 декабря
2016 год

Новости кино >>
27 декабря 2016
Сергей Сергеевич Бодров – российский актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий – родился 27 декабря 1971 года в семье режиссёра Сергея Бодрова и искусствоведа Валентины Бодровой.

Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет

После окончания школы Сергей хотел поступать во ВГИК, но отец отговорил его. В 1994 году Бодров-младший окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1998 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения».

Первыми киноопытами Бодрова-младшего стали крошечные эпизодические роли в таких фильмах отца, как «Я тебя ненавижу» и «СЭР (Свобода — это рай)». Затем отец доверил Сергею главную роль в картине «Кавказский пленник». За её исполнение он был удостоен сразу нескольких престижных российских кинонаград. Но настоящую известность ему принесла роль Данилы Багрова в фильмах режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» — этот образ стал культовым для целого поколения.

Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет

Параллельно с актёрской карьерой Сергей Бодров начал работать на телевидении: в 1996-1999 годах он был ведущим программы «Взгляд» на телеканале ОРТ. В 2001 году в качестве ведущего принимал участие в телепроекте «Последний герой» на Первом канале.

Как режиссёр Сергей Бодров – младший дебютировал в 2001 году драматическим боевиком «Сёстры», в котором сыграл небольшую роль. За эту картину он был удостоен Гран-при за лучший дебют фестиваля «Кинотавр» и других наград.

В 2002 году Бодров начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой «Связной». Вечером 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии съёмочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути схода ледника Колка. Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата. После трагедии пропавшими без вести до сих пор числятся более ста человек. У Сергея Бодрова остались жена Светлана и двое детей – дочь Ольга и сын Александр.
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персоны
Алексей БалабановСергей Бодров (ст.)Сергей Бодров (младший)
фильмы
БратБрат-2Кавказский пленникСвязнойСёстрыСЭРЯ тебя ненавижу

фотографии >>
Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет фотографии
Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет фотографии
Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет фотографии
Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет фотографии
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