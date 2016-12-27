Сергею Бодрову–младшему исполнилось бы 45 лет

Сергей Сергеевич Бодров
– российский актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий – родился 27 декабря 1971
года в семье режиссёра Сергея Бодрова
и искусствоведа Валентины Бодровой
.
После окончания школы Сергей
хотел поступать во ВГИК, но отец отговорил его. В 1994
году Бодров-младший
окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
. В 1998
году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения»
.
Первыми киноопытами Бодрова-младшего стали крошечные эпизодические роли в таких фильмах отца
, как «Я тебя ненавижу»
и «СЭР (Свобода — это рай)»
. Затем отец доверил Сергею
главную роль в картине «Кавказский пленник»
. За её исполнение он был удостоен сразу нескольких престижных российских кинонаград. Но настоящую известность ему принесла роль Данилы Багрова
в фильмах режиссёра Алексея Балабанова «Брат»
и «Брат-2»
— этот образ стал культовым для целого поколения.
Параллельно с актёрской карьерой Сергей Бодров
начал работать на телевидении: в 1996-1999
годах он был ведущим программы «Взгляд»
на телеканале ОРТ
. В 2001
году в качестве ведущего принимал участие в телепроекте «Последний герой»
на Первом канале
.
Как режиссёр Сергей Бодров – младший
дебютировал в 2001
году драматическим боевиком «Сёстры»
, в котором сыграл небольшую роль. За эту картину он был удостоен Гран-при за лучший дебют фестиваля «Кинотавр»
и других наград.
В 2002
году Бодров
начал работать над своим новым фильмом – мистической драмой «Связной»
. Вечером 20 сентября 2002
года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии
съёмочная группа вместе с Сергеем Бодровым оказалась на пути схода ледника Колка. Крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата. После трагедии пропавшими без вести до сих пор числятся более ста человек. У Сергея Бодрова
остались жена Светлана
и двое детей – дочь Ольга
и сын Александр
.
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