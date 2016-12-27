Николай Хомерики снял «Селфи» с Константином Хабенским

В Москве завершились съёмки фильма «Селфи» Николая Хомерики
по одноимённому роману Сергея Минаева
.
Картина рассказывает о том, как в жизни успешного писателя Богданова
появляется двойник, который занимает его место. Двойник ведёт его телепередачу, встречается с его фанатами-читателями, живёт с его женщинами, выпивает в баре с его друзьями... Публичный и успешный, остроумный и циничный, герой лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. И теперь он отчётливо понимает: копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова...
Константин Хабенский
, исполнитель главной роли: «Когда Сергей Минаев дал мне прочитать свою книгу, я не ждал ничего особенного, а получил мощный психологический триллер, в основе которого – глубокий кризис творческого человека. Богданов делает вид, что устал быть звездой, но на самом деле он устал от себя самого. Он поддерживает свой имидж селебрити, но понимает, что давно исписался, утонул в самоповторах и сам себя растиражировал. И этот двойник, который забирает у Богданова работу, славу, жену, любовницу, дочь, на самом-то деле помогает ему наконец протрезветь и посмотреть на себя самого. Селфи – это ведь такой способ показать окружающим улучшенную версию себя. Но потом ты подходишь к зеркалу и видишь себя настоящего. «Селфи», надеюсь, будет фильмом о том, что встреча с самим собой может быть очень неприятной, но она совершенно необходима»
.
Помимо Хабенского
в актёрский состав фильма вошли Фёдор Бондарчук
(он же – один из продюсеров картины), Юлия Хлынина
, Анна Михалкова
, Северия Янушаускайте
и другие.
В прокат «Селфи»
выйдет осенью 2017
года.
обсуждение >>