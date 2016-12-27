Сериал о ку-клукс-клане не выйдет на экраны

Американский телеканал A&E прекратил работу над документальным сериалом о ку-клукс-клане (ККК), после того как выяснилось, что продюсеры платили членам радикальной организации за съёмки. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на The Guardian., — говорится в заявлении телеканала.Сериал был отменён спустя сутки после того, как его создатели изменили название сна. По данным издания, это было сделано из-за протестов представителей движений за защиту гражданских прав.В документальном сериале планировалось показать жизнь семей видных деятелей ку-клукс-клана и их отношения с членами организации. Его премьера должна была состояться вгода.