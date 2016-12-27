Сериал о ку-клукс-клане не выйдет на экраны

Американский телеканал A&E прекратил работу над документальным сериалом о ку-клукс-клане (ККК), после того как выяснилось, что продюсеры платили членам радикальной организации за съёмки. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
«Эти выплаты — прямое нарушение политики A&E и принципов съёмки документальных фильмов»
, — говорится в заявлении телеканала.
Сериал был отменён спустя сутки после того, как его создатели изменили название с «Поколение ККК» (Generation KKK)
на «Спасаясь от ККК: Документальный сериал, выявляющий ненависть в Америке» (Escaping the KKK: A Documentary Series Exposing Hate in America)
. По данным издания, это было сделано из-за протестов представителей движений за защиту гражданских прав.
В документальном сериале планировалось показать жизнь семей видных деятелей ку-клукс-клана и их отношения с членами организации. Его премьера должна была состояться в январе 2017
года.
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