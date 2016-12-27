Музей кино обосновался на ВДНХ

Формальнонастал новым домомуже вгоду – на правах долгосрочной аренды. Своё собственное здание появилось у музея впервые с момента его учреждения вгоду. Сейчас фондовые хранилищаразмещены на территории, а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.Сейчас в павильоне №36 заканчивается капитальный ремонт. Как сообщается, в основном корпусе появятся пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров и несколько выделенных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.Министр культуры РФи директор Музея кинорасскажут о новом доме Музея кино на ВДНХ на пресс-конференции, которая пройдётгода.Официальное открытиесостоится в рамкахгода.