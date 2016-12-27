Музей кино обосновался на ВДНХ

Формально павильон №36
на ВДНХ
стал новым домом Государственного центрального музея кино
уже в 2015
году – на правах долгосрочной аренды. Своё собственное здание появилось у музея впервые с момента его учреждения в 1989
году. Сейчас фондовые хранилища Музея кино
размещены на территории «Мосфильма»
, а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.
Сейчас в павильоне №36 заканчивается капитальный ремонт. Как сообщается, в основном корпусе появятся пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров и несколько выделенных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
и директор Музея кино Лариса Солоницына
расскажут о новом доме Музея кино на ВДНХ на пресс-конференции, которая пройдёт 29 декабря 2016
года.
Официальное открытие Музея кино
состоится в рамках Международного московского кинофестиваля
в июне 2017
года.
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