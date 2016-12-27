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Музей кино обосновался на ВДНХ

27 декабря
2016 год

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27 декабря 2016
Формально павильон №36 на ВДНХ стал новым домом Государственного центрального музея кино уже в 2015 году – на правах долгосрочной аренды. Своё собственное здание появилось у музея впервые с момента его учреждения в 1989 году. Сейчас фондовые хранилища Музея кино размещены на территории «Мосфильма», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.

Музей кино обосновался на ВДНХ

Сейчас в павильоне №36 заканчивается капитальный ремонт. Как сообщается, в основном корпусе появятся пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров и несколько выделенных зон для цифрового показа. Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения.

Министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Музея кино Лариса Солоницына расскажут о новом доме Музея кино на ВДНХ на пресс-конференции, которая пройдёт 29 декабря 2016 года.

Официальное открытие Музея кино состоится в рамках Международного московского кинофестиваля в июне 2017 года.
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Музей кино обосновался на ВДНХ фотографии
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