«Рай» Андрея Кончаловского лидирует по «Белым слонам»

Объявлены претенденты на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» 2016
года.
Лидером по числу номинаций стал фильм Андрея Кончаловского «Рай»
, ранее удостоенный награды за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале
и вошедший в шорт-лист премии «Оскар»
в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
. Картина представлена в 8
номинациях, в том числе «Лучший фильм»
, «Лучшая режиссёрская работа»
и «Лучший сценарий»
.
Кроме того, на победу в основной номинации претендуют «Ученик» Кирилла Серебренникова
(всего 7
номинаций), «Зоология» Ивана И. Твердовского
(всего 5
номинаций) и «Франкофония» Александра Сокурова
(всего 3
номинации).
Премия учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков СК России
. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в 11
номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов тайным голосованием определяет Экспертный совет. Торжественная церемония вручения премии «Белый слон»
за 2016
год состоится 13 января 2017
года в Белом зале Союза кинематографистов России
.
Полный список номинантов можно посмотреть здесь
.
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