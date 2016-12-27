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«Рай» Андрея Кончаловского лидирует по «Белым слонам»

27 декабря
2016 год

Новости кино >>
27 декабря 2016
Объявлены претенденты на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» 2016 года.

Кадр из к/ф «Рай»

Лидером по числу номинаций стал фильм Андрея Кончаловского «Рай», ранее удостоенный награды за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале и вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина представлена в 8 номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучший сценарий».

Кроме того, на победу в основной номинации претендуют «Ученик» Кирилла Серебренникова (всего 7 номинаций), «Зоология» Ивана И. Твердовского (всего 5 номинаций) и «Франкофония» Александра Сокурова (всего 3 номинации).

Премия учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков СК России. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в 11 номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов тайным голосованием определяет Экспертный совет. Торжественная церемония вручения премии «Белый слон» за 2016 год состоится 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России.

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.
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Кадр из к/ф «Франкофония»
Кадр из к/ф «Ученик»
«Рай» Андрея Кончаловского лидирует по «Белым слонам» фотографии
Кадр из к/ф «Зоология»
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