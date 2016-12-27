28 декабря в Москве покажут документальный фильм «Мой друг доктор Лиза»

Бесплатный показ документального фильма о Елизавете Глинке
состоится в московском «Пионере»
, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кинотеатра.
«В среду, 28 декабря, в кинотеатре «Пионер» состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева «Мой друг доктор Лиза», посвящённый жертвам воскресной трагедии в Чёрном море, унесшей жизни 92 человек. Вход на показ бесплатный. Начало в 19.10. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 18.30»
, — говорится в сообщении.
Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка
, известная как Доктор Лиза
, находилась на борту самолёта Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию и потерпевшего крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в Сочи.
Фильм «Мой друг доктор Лиза»
продолжительностью 52
минуты был снят в 2010
году. Он рассказывает о деятельности Елизаветы Глинки и показывает её такой, какой она была в повседневной жизни.
Тофик Шахвердиев
, режиссёр фильма: «Лиза, доктор Лиза, была чёткой, внятной, дельной, знающей, трудолюбивой, бесстрашной и бесконечно обаятельной. Ни кино, ни фотографии не способны передать мощь её обаяния. Я попал под это облучение через десять минут после встречи и здесь же спросил, могу ли я снять фильм о ней и её работе. Стоило ей улыбнуться, и ты был пленён. И многие люди, далекие от благотворительности, на моих глазах, познакомившись с Лизой, бросались помогать ей – кто продуктами, кто бинтами, кто транспортом, кто чем… Людей, готовых спасать несчастных, бедных и грязных, совсем мало. А таких, как доктор Лиза, больше нет. Она была у нас одна»
.
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