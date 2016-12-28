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Принцесса Лея покинула галактику

28 декабря
2016 год

Новости кино >>
28 декабря 2016
Вчера, 27 декабря, на 61-м году жизни остановилось сердце Кэрри Фишер - легендарной принцессы Леи из культовой космической саги «Звёздные войны». О смерти голливудской звезды сообщил представитель её семьи.



Актриса умерла через несколько дней после тяжёлого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший указанным рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась всё последнее время.

Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) в актёрской семье. Её отец, Эдди Фишер, - известный актёр и певец, а мать - Дебби Рейнолдс, не менее известная актриса. Кэрри дебютировала на сцене в 12 лет, появившись на выступлении своей матери в ночном клубе Лас Вегаса. Через несколько лет Кэрри бросила школу, чтобы всерьёз взяться за Бродвей, сначала опять-таки под крылом у мамы, а потом самостоятельно. Её дебют состоялся в 1973 году в мюзикле «Ирэн», возрождённом бродвейском хите.

Принцесса Лея покинула галактику

Кинодебют актрисы стал её визитной карточкой - в 1977 году она впервые появилась в образе принцессы Леи в картине Джорджа Лукаса «Звёздные войны», получившей впоследствии подзаголовок «Новая надежда». В 2015-м Фишер в последний раз сыграла свою фирменную роль в седьмой части популярной киносерии «Пробуждение силы». Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец наступающего года.

На её счету 90 ролей в фильмах и сериалах, среди которых Загадочная женщина («Братья Блюз»), Эйприл Нокс («Ханна и её сёстры»), Мэри («Когда Гарри встретил Салли»), Джейни («Вредный Фред») и другие. Кроме того, по её полубиографическому роману была снята картина «Открытки с края бездны».

Да пребудет с тобой Сила, принцесса Лея!
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Принцесса Лея покинула галактику фотографии
Принцесса Лея покинула галактику фотографии
Принцесса Лея покинула галактику фотографии
Принцесса Лея покинула галактику фотографии
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