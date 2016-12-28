Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
провёл традиционный опрос россиян по итогам 2016
года.
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», за 17
и 18 декабря 2016
года было опрошено 1600
человек в 46
регионах страны. В числе прочего им было предложено назвать лучшие российские кинофильмы года.
Социологи отмечают, что явных фаворитов в этой категории нет: ни один из представленных в народном рейтинге фильмов не смог набрать более 10%
. Лидером опроса стали «28 панфиловцев»
– этот проект назвали лучшей российской картиной года 5%
опрошенных. Ещё 4%
вспомнили про «Экипаж»
. Обе картины заметно оторвались от остальных.
При этом ВЦИОМ также спросил россиян о том, какие актёры запомнились им в этом году. Первое место в этом рейтинге разделили Данила Козловский
и Сергей Безруков
: оба набрали по 5%
голосов. При этом лидерство Козловского
можно объяснить его активной работой в течение года: актёр появился на киноэкранах в шести кинопроектах. А вот Безруков
попадает на верхние строчки народного рейтинга каждый год вне зависимости от его активности в кино и на телевидении.
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