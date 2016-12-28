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Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года

28 декабря
2016 год

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28 декабря 2016
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл традиционный опрос россиян по итогам 2016 года.

Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», за 17 и 18 декабря 2016 года было опрошено 1600 человек в 46 регионах страны. В числе прочего им было предложено назвать лучшие российские кинофильмы года.

Социологи отмечают, что явных фаворитов в этой категории нет: ни один из представленных в народном рейтинге фильмов не смог набрать более 10%. Лидером опроса стали «28 панфиловцев» – этот проект назвали лучшей российской картиной года 5% опрошенных. Ещё 4% вспомнили про «Экипаж». Обе картины заметно оторвались от остальных.

При этом ВЦИОМ также спросил россиян о том, какие актёры запомнились им в этом году. Первое место в этом рейтинге разделили Данила Козловский и Сергей Безруков: оба набрали по 5% голосов. При этом лидерство Козловского можно объяснить его активной работой в течение года: актёр появился на киноэкранах в шести кинопроектах. А вот Безруков попадает на верхние строчки народного рейтинга каждый год вне зависимости от его активности в кино и на телевидении.
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персоны
Сергей БезруковДанила Козловский
фильмы
28 панфиловцевЭкипаж

фотографии >>
Кадр из к/ф «28 панфиловцев»
Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года фотографии
Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года фотографии
Россияне назвали лучшие отечественные фильмы 2016 года фотографии
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