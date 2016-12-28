Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате

28 декабря
2016 год

Новости кино >>
28 декабря 2016
Создатели фильма «Кредо убийцы», снятого по мотивам популярной серии игр, объединённых названием Assassin’s Creed, выражали уверенность в том, что у их фильма большое будущее в прокате, и даже начали работу над сиквелом картины. Однако, судя по реакции критиков и величине кассовых сборов, на продолжение рассчитывать особо не приходится.

«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате

«Кредо убийцы» был разгромлен в пух и прах подавляющим большинством критиков: так, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания статьи рейтинг фильма составлял всего 19%, что является одним из худших результатов 2016 года. Профессиональные критики называют фильм «запутанным», «абсолютным месивом» и удивляются, что привлекло в проект Фассбендера не только в качестве актёра, но и в качестве продюсера. Почти все авторы отмечают неинтересный сюжет и странный монтаж, хотя отдают должное актёрам и отдельным эпизодам.

Зрители же голосуют долларом: за первую неделю в прокате сборы составили порядка 22 миллионов долларов. Кажется, фильму предстоит долгий путь, чтобы окупить свой бюджет в 125 миллионов долларов. Представителям Fox и Ubisoft остаётся надеяться, что киноприключения ассасина мирового зрителя заинтересуют больше, чем американского. Впрочем, студия как раз и ожидает, что фильм хорошо проявит себя на международных рынках. «Такой старт превысил наши прогнозы. Мы заработаем больше за период каникул», – сказал представитель Fox Крис Аронсон. Также сообщается, что ещё летом Ubisoft прямо заявляла, что «Кредо убийцы» вряд ли будет прибыльным проектом, и компании картина нужна прежде всего для того, чтобы повысить общую популярность медиафраншизы.

В России картина с участием Майкла Фассбендера, Марион Котийяр, Джереми Айронса, Брендана Глисона и других выйдет на экраны 5 января 2017 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Первый трейлер фильма «Кредо убийцы»
Приключения Каллума Линча продолжатся
Фассбендер поделился свежими кадрами из «Кредо убийцы»
персоны
Джереми АйронсБрендан ГлисонМарион КотийярМайкл Фассбендер
фильмы
Кредо убийцы

фотографии >>
«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате фотографии
«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате фотографии
«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате фотографии
«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.
Феликс Кривин
24 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Феликс Кривин.
Михай Курагэу
24 декабря скончался актёр Михай Курагэу.

День рождения >>

Елена Антонова
Эльвира Болгова
Кристина Бродская
Леонард Варфоломеев
Татьяна Иваницкая
Александр Робак
Михаил Скрябин
Зейнаб Ханларова
Додо Чичинадзе
Дензел Вашингтон
Хильдегард Кнеф
Джо Манганиелло
Сиенна Миллер
Мэгги Смит
Тери Тордаи
Брендан П. Хайнс
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью