«Кредо убийцы» терпит крах в американском прокате

Создатели фильма «Кредо убийцы»
, снятого по мотивам популярной серии игр, объединённых названием Assassin’s Creed
, выражали уверенность в том, что у их фильма большое будущее в прокате, и даже начали работу над сиквелом картины. Однако, судя по реакции критиков и величине кассовых сборов, на продолжение рассчитывать особо не приходится.
«Кредо убийцы»
был разгромлен в пух и прах подавляющим большинством критиков: так, на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания статьи рейтинг фильма составлял всего 19%
, что является одним из худших результатов 2016
года. Профессиональные критики называют фильм «запутанным»
, «абсолютным месивом»
и удивляются, что привлекло в проект Фассбендера
не только в качестве актёра, но и в качестве продюсера. Почти все авторы отмечают неинтересный сюжет и странный монтаж, хотя отдают должное актёрам и отдельным эпизодам.
Зрители же голосуют долларом: за первую неделю в прокате сборы составили порядка 22
миллионов долларов. Кажется, фильму предстоит долгий путь, чтобы окупить свой бюджет в 125
миллионов долларов. Представителям Fox и Ubisoft остаётся надеяться, что киноприключения ассасина мирового зрителя заинтересуют больше, чем американского. Впрочем, студия как раз и ожидает, что фильм хорошо проявит себя на международных рынках. «Такой старт превысил наши прогнозы. Мы заработаем больше за период каникул»
, – сказал представитель Fox Крис Аронсон
. Также сообщается, что ещё летом Ubisoft прямо заявляла, что «Кредо убийцы»
вряд ли будет прибыльным проектом, и компании картина нужна прежде всего для того, чтобы повысить общую популярность медиафраншизы.
В России картина
с участием Майкла Фассбендера
, Марион Котийяр
, Джереми Айронса
, Брендана Глисона
и других выйдет на экраны 5 января 2017
года.
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