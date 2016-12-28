Минкульт назвал фильм о Николае Рерихе пропагандой религиозной идеологии

Фильм «Зов космической эволюции»
, созданный Международным центром Рерихов (МЦР)
, является пропагандой религиозного течения нью-эйдж, заявили в пресс-службе Министерства культуры России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Автор фильма [Л. В. Шапошникова] подводит к идее противостояния сторонников «нового», олицетворяющего «свет», носителями которого является МЦР, и «тьмы», «невежества». Зрителю внушается мысль, что «тьмой», «невежеством» и противниками «космической эволюции» являются в том числе Церковь, органы государственной власти и даже федеральные музеи»
, — отметили в ведомстве.
26 декабря
в Хамовническом районном суде Москвы состоялось рассмотрение жалобы Международного центра Рерихов в связи с отзывом прокатного удостоверения на фильм «Зов космической эволюции»
. В августе 2016
-го министерство отозвало у картины прокатное удостоверение из-за демонстрации в ней, по мнению Минкульта, нацистской символики в целях пропаганды. МЦР с этим решением не согласился и продолжил реализовывать фильм через свои торговые точки, ввиду чего на организацию был наложен административный штраф. МЦР решил обжаловать постановление о наложении штрафа в Хамовническом суде города Москвы, а также само решение об отзыве прокатного удостоверения — в Арбитражном суде города Москвы.
Николай Рерих
— русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женой Еленой
он создал религиозно-философское учение «Живая этика» (Агни-йога). Их сын Юрий
известен как выдающийся исследователь Центральной Азии, автор многотомного тибетско-англо-русско-санскритского словаря; другой сын, Святослав
, — выдающийся художник и общественный деятель Индии.
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