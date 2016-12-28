Минкульт назвал фильм о Николае Рерихе пропагандой религиозной идеологии

Фильм, созданный, является пропагандой религиозного течения нью-эйдж, заявили в пресс-службе Министерства культуры России. Об этом сообщает РИА Новости., — отметили в ведомстве.в Хамовническом районном суде Москвы состоялось рассмотрение жалобы Международного центра Рерихов в связи с отзывом прокатного удостоверения на фильм. В-го министерство отозвало у картины прокатное удостоверение из-за демонстрации в ней, по мнению Минкульта, нацистской символики в целях пропаганды. МЦР с этим решением не согласился и продолжил реализовывать фильм через свои торговые точки, ввиду чего на организацию был наложен административный штраф. МЦР решил обжаловать постановление о наложении штрафа в Хамовническом суде города Москвы, а также само решение об отзыве прокатного удостоверения — в Арбитражном суде города Москвы.— русский художник и философ-мистик. Вместе со своей женойон создал религиозно-философское учение «Живая этика» (Агни-йога). Их сынизвестен как выдающийся исследователь Центральной Азии, автор многотомного тибетско-англо-русско-санскритского словаря; другой сын,, — выдающийся художник и общественный деятель Индии.