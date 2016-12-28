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«Фиксики» раскрывают свой «Большой секрет»

28 декабря
2016 год

Новости кино >>
28 декабря 2016
Первый тизер полнометражного анимационного фильма «Фиксики. Большой секрет» опубликован на официальном YouTube-канале fixiki. Видеоролик анонсирует картину, которая создаётся при финансовой поддержке «Фонда кино», рассчитана на международный прокат и готовится к выходу в российских кинотеатрах осенью 2017 года.



Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!

Фильм «Фиксики. Большой секрет» станет развитием мегапопулярного мультсериала «Фиксики». Его показы начались в 2010 году. Сейчас готово 124 эпизода, а телеправа проданы в 90 стран мира. Полный метр создаёт та же творческая команда, которая обеспечила успех сериалу. Основной актёрский состав тоже знаком публике (Дмитрий Назаров, Лариса Брохман и другие), но зрителей ждёт и сюрприз – голос Александра Пушного.

Одновременно фильм «Фиксики. Большой секрет» даст старт новой российской кинофраншизе для всей семьи. Второй полнометражный фильм о фиксиках уже запускается в производство и запланирован к релизу в 2018-2019 годах.
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«Фиксики»

Интервью:
Александр Пушной: «Тебя зовут не потому, что у тебя уникальный бархатный голос, а потому что ты что-то еще собой представляешь в глазах людей»
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«Фиксики» раскрывают свой «Большой секрет» фотографии
«Фиксики» раскрывают свой «Большой секрет» фотографии
«Фиксики» раскрывают свой «Большой секрет» фотографии
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