«Отель Элеон» получит продолжение

Пока зрители ждут, чем 29 декабря
закончится первый сезон сериала «Отель Элеон»
, телеканал СТС
, студия Yellow, Black and White
и Sister's production
приступили к съёмкам новых серий проекта, премьера которых состоится в 2017
году.
Во второй сезон нового комедийного хита
СТС заглянут француз-кондитер Луи
(Никита Тарасов
), спец по молекулярной кухне Катя
(Валерия Федорович
) и главный эксперт по уборке Айнура
(Жаныл Асанбекова
). «Старички» не только помогут коллегам по цеху решить амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и перемен в жизни героев «Отеля Элеон»
. В новых сериях персонажи Григория Сиятвинды
, Елены Ксенофонтовой
, Екатерины Вилковой
, Милоша Биковича
, Дианы Пожарской
, Сергея Лавыгина
, Анны Бегуновой
, Ольги Кузьминой
и Виктора Хориняка
изменяют, ревнуют, снимаются в эротических фильмах, устраивают погони и настоящие дуэли.
Антон Маслов
, режиссёр: «Второй сезон получится более атмосферным: мы вернём любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. А на смену дракам и пожарам прошлых серий придут опасные погони, запоминающиеся сцены с участием животных и криминальные приключения. Много трюков, еще больше комедии и откровенностей – в общем, скучать не придётся!»
В новом сезоне звание «примы Элеона» вернет себе Элеонора
, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчинённых интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры...
В новых сериях к прежним декорациям добавится квартира Михаила Джековича
. А украшением второго сезона станут животные, в том числе игуана, медведь и мышь.
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