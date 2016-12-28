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«Отель Элеон» получит продолжение

28 декабря
2016 год

Новости кино >>
28 декабря 2016
Пока зрители ждут, чем 29 декабря закончится первый сезон сериала «Отель Элеон», телеканал СТС, студия Yellow, Black and White и Sister's production приступили к съёмкам новых серий проекта, премьера которых состоится в 2017 году.

«Отель Элеон» получит продолжение

Во второй сезон нового комедийного хита СТС заглянут француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), спец по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова). «Старички» не только помогут коллегам по цеху решить амурные проблемы, но и станут свидетелями потрясающих преображений и перемен в жизни героев «Отеля Элеон». В новых сериях персонажи Григория Сиятвинды, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Вилковой, Милоша Биковича, Дианы Пожарской, Сергея Лавыгина, Анны Бегуновой, Ольги Кузьминой и Виктора Хориняка изменяют, ревнуют, снимаются в эротических фильмах, устраивают погони и настоящие дуэли.

Антон Маслов, режиссёр: «Второй сезон получится более атмосферным: мы вернём любимых персонажей «Кухни», проникнем в души героев «Отеля Элеон» и узнаем их сокровенные тайны. А на смену дракам и пожарам прошлых серий придут опасные погони, запоминающиеся сцены с участием животных и криминальные приключения. Много трюков, еще больше комедии и откровенностей – в общем, скучать не придётся!»

В новом сезоне звание «примы Элеона» вернет себе Элеонора, которая после неудачного брака решает вернуться к делам и начать новую жизнь в родных стенах. Хозяйка отеля подмечает в одном из подчинённых интересного мужчину и старается его заполучить всеми доступными и не очень способами. И неважно, что у него уже есть любимая женщина, которая работает под началом Элеоноры...

В новых сериях к прежним декорациям добавится квартира Михаила Джековича. А украшением второго сезона станут животные, в том числе игуана, медведь и мышь.
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«Отель Элеон» получит продолжение фотографии
«Отель Элеон» получит продолжение фотографии
«Отель Элеон» получит продолжение фотографии
«Отель Элеон» получит продолжение фотографии
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