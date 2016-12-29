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Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом

29 декабря
2016 год

Новости кино >>
29 декабря 2016
На пресс-конференции, посвящённой итогам Года российского кино, продюсер и режиссёр Ренат Давлетьяров выступил с предложением государству увеличить поддержку кинематографа. По его словам, это позволило бы индустрии создавать по 8-10 больших фильмов в год, и они могли бы на равных конкурировать с голливудскими картинами в кинопрокате.

Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом

«Я считаю, что государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в два раза, на эти деньги надо проводить специальный отдельный конкурс для больших картин примерной стоимостью 300-400 млн рублей», – цитирует Давлетьярова РИА Новости.

Режиссёр и продюсер уверен, что при нынешнем положении дел, когда средний бюджет российских картин составляет 50-60 млн рублей, отечественный кинематограф не может быть конкурентоспособен.

Здесь нужно уточнить, что в данном случае речь шла только о массовом кино. По мнению Давлетьярова, именно его сегодня необходимо поддерживать в первую очередь, чтобы «у зрителя выработался рефлекс покупать билеты на российские фильмы».
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Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом фотографии
Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом фотографии
Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом фотографии
Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом фотографии
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№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   29.12.2016 - 16:46
Мое личное мнение как опытного кинозрителя со стажем более 60 лет - я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ такой постановки вопроса со стороны такого администратора от кино, как Р.Давлетьяров. С его минимальным режиссерским... читать далее>>
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