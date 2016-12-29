Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом

На пресс-конференции, посвящённой итогам Года российского кино, продюсер и режиссёр Ренат Давлетьяров
выступил с предложением государству увеличить поддержку кинематографа. По его словам, это позволило бы индустрии создавать по 8-10
больших фильмов в год, и они могли бы на равных конкурировать с голливудскими картинами в кинопрокате.
«Я считаю, что государственное финансирование кинематографа должно быть увеличено примерно в два раза, на эти деньги надо проводить специальный отдельный конкурс для больших картин примерной стоимостью 300-400 млн рублей»
, – цитирует Давлетьярова
РИА Новости.
Режиссёр и продюсер
уверен, что при нынешнем положении дел, когда средний бюджет российских картин составляет 50-60
млн рублей, отечественный кинематограф не может быть конкурентоспособен.
Здесь нужно уточнить, что в данном случае речь шла только о массовом кино. По мнению Давлетьярова
, именно его сегодня необходимо поддерживать в первую очередь, чтобы «у зрителя выработался рефлекс покупать билеты на российские фильмы»
.
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