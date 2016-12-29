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Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

29 декабря
2016 год

Новости кино >>
29 декабря 2016
Американская актриса Дебби Рейнолдс умерла 28 декабря, на следующий день после смерти своей дочери Кэрри Фишер. Об этом сообщается со ссылкой на её сына Тодда Фишера.

Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

84-летняя Рейнолдс вместе с Тоддом занималась подготовкой к похоронам дочери, когда ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом. «Она ушла, чтобы быть с Кэрри. Это были её последние слова», — заявил Фишер. Он отметил, что причиной инсульта стал стресс, который Рейнольдс испытывала после кончины дочери. По словам сына актрисы, она не успела увидеться с Кэрри после того, как та была госпитализирована с сердечным приступом, и сильно из-за этого переживала.

Дебби Рейнолдс в основном снималась в комедиях, наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Поющие под дождём». Она также сыграла ряд ярких ролей в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски». Актриса обладала прекрасными вокальными данными и блистала на Бродвее. У Рейнолдс есть именная звезда на голливудской «Аллее славы».

Дочь Дебби Рейнолдс и певца и актёра Эдди Фишера, Кэрри Фишер, получившая известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее «Звёздные войны», скончалась в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. Ранее сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.
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№ 1
Т-татьян@   29.12.2016 - 17:01
Помню Дебби Рейнольдс по старым голливудским фильмам, но не знала, что она мама Керри Фишер. Царствие небесное им обоим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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