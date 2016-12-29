Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

Американская актриса Дебби Рейнолдс
умерла 28 декабря
, на следующий день после смерти своей дочери Кэрри Фишер
. Об этом сообщается со ссылкой на её сына Тодда Фишера
.
84
-летняя Рейнолдс
вместе с Тоддом занималась подготовкой к похоронам дочери
, когда ей стало плохо. Актрису доставили в больницу с инсультом. «Она ушла, чтобы быть с Кэрри. Это были её последние слова»
, — заявил Фишер. Он отметил, что причиной инсульта стал стресс, который Рейнольдс испытывала после кончины дочери. По словам сына актрисы, она не успела увидеться с Кэрри после того, как та была госпитализирована с сердечным приступом, и сильно из-за этого переживала.
Дебби Рейнолдс
в основном снималась в комедиях, наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Поющие под дождём»
. Она также сыграла ряд ярких ролей в картинах «Непотопляемая Молли Браун»
, «Поющая монахиня»
и «Развод по-американски»
. Актриса обладала прекрасными вокальными данными и блистала на Бродвее. У Рейнолдс есть именная звезда на голливудской «Аллее славы»
.
Дочь Дебби Рейнолдс
и певца и актёра Эдди Фишера
, Кэрри Фишер
, получившая известность благодаря роли принцессы Леи
в фантастической киноэпопее «Звёздные войны»
, скончалась в больнице во вторник, 27 декабря
, в возрасте 60
лет от остановки сердца. Ранее сообщалось, что актриса
была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.
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