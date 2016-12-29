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«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране

29 декабря
2016 год

Новости кино >>
29 декабря 2016
Популярный российский сериал «Кухня» ждёт продолжение. Правда, речь идёт не о новом сезоне, а о полнометражной картине, тизер-трейлер которой уже доступен для просмотра на официальном YouTube-канале компании Central Partnership.



Фильм «Кухня. Последняя битва», скорее всего, поставит точку в телепроекте. По сюжету новой картины бывший шеф-повар ресторана Claude Monet Виктор Баринов отправляется на чемпионат мира среди профессиональных поваров в Сочи. На турнире Баринову будет помогать его родной сын Иван, о существовании которого он узнаёт накануне соревнований.

Съёмки нового фильма проходят в Москве и Сочи. Режиссёр «Последней битвы»Антон Федотов, постановщик сериалов «Кухня» и «Отель Элеон». В ролях – Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Валерия Федорович и другие.

Заключительные эпизоды картины планируют отснять до конца декабря, а уже 27 апреля 2017 года фильм «Кухня. Последняя битва» выйдет в прокат.
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«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране фотографии
«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране фотографии
«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране фотографии
«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране фотографии
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