«Кухня. Последняя битва»: продолжение сериала развернётся на большом экране

Популярный российский сериал «Кухня» ждёт продолжение. Правда, речь идёт не о новом сезоне, а о полнометражной картине, тизер-трейлер которой уже доступен для просмотра на официальном YouTube-канале компании Central Partnership.
Фильм «Кухня. Последняя битва», скорее всего, поставит точку в телепроекте. По сюжету новой картины бывший шеф-повар ресторана Claude Monet Виктор Баринов отправляется на чемпионат мира среди профессиональных поваров в Сочи. На турнире Баринову будет помогать его родной сын Иван, о существовании которого он узнаёт накануне соревнований.
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