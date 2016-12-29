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Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз

29 декабря
2016 год

Новости кино >>
29 декабря 2016
Как сообщают западные СМИ, героини популярного сериала «Секс в большом городе» возвращаются на экраны: в настоящее время идёт работа над третьим полнометражным фильмом серии. Все четыре звезды «Секса в большом городе»Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэттролл – согласились сниматься в продолжении и уже подписали соответствующие контракты. Сценарий картины также уже готов.

Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз

Слухи о скором выходе фильма «Секс в большом городе 3» появились достаточно давно, но главным препятствием для продолжения съёмок считалась позиция исполнительницы роли главной героини – Паркер. Она отказывалась играть Кэрри, достигшую зрелого возраста.

Съёмки должны стартовать летом 2017-го. Релиз фильма предварительно намечен на первую половину 2018 года. Остальные подробности пока держатся в строгом секрете.

Напомним, что первый полнометражный фильм «Секс в большом городе» стал одним из самых успешных ромкомов 2008 года, заработав в прокате более 415 миллионов долларов. А вот вторая часть разочаровала не только критиков, но и фанатов сериала и не смогла повторить кассовый успех первой картины.
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«Секс в большом городе 2»
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фотографии >>
Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз фотографии
Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз фотографии
Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз фотографии
Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз фотографии
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№ 1
avorado (Москва)   29.12.2016 - 17:04
Девок бАлуют за бабки :) читать далее>>
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