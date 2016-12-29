Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз

Как сообщают западные СМИ, героини популярного сериала «Секс в большом городе»
возвращаются на экраны: в настоящее время идёт работа над третьим полнометражным фильмом серии. Все четыре звезды «Секса в большом городе»
– Сара Джессика Паркер
, Синтия Никсон
, Кристин Дэвис
и Ким Кэттролл
– согласились сниматься в продолжении и уже подписали соответствующие контракты. Сценарий картины также уже готов.
Слухи о скором выходе фильма «Секс в большом городе 3»
появились достаточно давно, но главным препятствием для продолжения съёмок считалась позиция исполнительницы роли главной героини – Паркер
. Она отказывалась играть Кэрри
, достигшую зрелого возраста.
Съёмки должны стартовать летом 2017
-го. Релиз фильма предварительно намечен на первую половину 2018
года. Остальные подробности пока держатся в строгом секрете.
Напомним, что первый полнометражный фильм «Секс в большом городе»
стал одним из самых успешных ромкомов 2008
года, заработав в прокате более 415
миллионов долларов. А вот вторая часть
разочаровала не только критиков, но и фанатов сериала и не смогла повторить кассовый успех первой картины.
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