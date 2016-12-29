ревью

«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось

Грустный парень делает свою работу хорошо

Четыре подруги возвращаются на киноэкраны.

Сара Джессика Паркер согласилась заняться «Сексом в большом городе» в третий раз

Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни

Российским блокбастерам нужно больше денег от государства для конкуренции с Голливудом

Как устроена интерактивная выставка по мотивам сказки «Щелкунчик»

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«Сохранить как...» // Лучшие фильмы 2016 года, не вышедшие в прокат

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