«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось

Выход в прокат фильма «Матильда»
режиссёра Алексея Учителя
перенесён с 30 марта
на 25 октября 2017
года, сообщает «Интерфакс».
Как утверждает компания-прокатчик «Каро-Премьер», это решение не связано со скандалом вокруг содержания картины
. «Изучив довольно плотное конкурентное окружение «Матильды» с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции»
, — пояснил гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев
. По его словам, нападки на картину оказались для неё хорошим пиаром: «Никто не видел фильма, все, кто что-то пишет, судят по обрывочным сведениям. Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно»
.
Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест»
, заподозрившее авторов «Матильды»
в антироссийских и антирелигиозных провокациях.
В картине рассказывается об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая
и примы-балерины Матильды Кшесинской
. Главные роли в «Матильде»
исполняют Михалина Ольшанская
, Ларс Айдингер
, Луизе Вольфрам
, Данила Козловский
, Ингеборга Дапкунайте
и другие известные актёры.
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