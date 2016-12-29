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«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось

29 декабря
2016 год

Новости кино >>
29 декабря 2016
Выход в прокат фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя перенесён с 30 марта на 25 октября 2017 года, сообщает «Интерфакс».

«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось

Как утверждает компания-прокатчик «Каро-Премьер», это решение не связано со скандалом вокруг содержания картины. «Изучив довольно плотное конкурентное окружение «Матильды» с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции», — пояснил гендиректор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. По его словам, нападки на картину оказались для неё хорошим пиаром: «Никто не видел фильма, все, кто что-то пишет, судят по обрывочным сведениям. Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно».

Шум вокруг еще не вышедшего на экраны фильма подняло общественное движение «Царский крест», заподозрившее авторов «Матильды» в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

В картине рассказывается об отношениях наследника российского престола цесаревича Николая и примы-балерины Матильды Кшесинской. Главные роли в «Матильде» исполняют Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, Луизе Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте и другие известные актёры.
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«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось фотографии
«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось фотографии
«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось фотографии
«Матильда» Алексея Учителя выйдет в прокат на полгода позже, чем планировалось фотографии
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