Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

Прокатные удостоверения теперь необходимо будет получать и для трансляций спектаклей в кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.Соответствующее постановление Правительства РФ отгода ранее было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении, в частности, уточняются способы использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение. К уже существующим трём пунктам был добавлен ещё один – «показ фильма другими техническими способами»., – отмечается в комментарии министерства.В пресс-службе ведомства также уточнили, что подобные изменения не распространяются на показ фильма в онлайн-кинотеатрах.