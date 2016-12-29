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Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

29 декабря
2016 год

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29 декабря 2016
Прокатные удостоверения теперь необходимо будет получать и для трансляций спектаклей в кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

Соответствующее постановление Правительства РФ от 21 декабря 2016 года ранее было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении, в частности, уточняются способы использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение. К уже существующим трём пунктам был добавлен ещё один – «показ фильма другими техническими способами».

«Имеется в виду, что прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей, которые в последнее время получили широкое распространение», – отмечается в комментарии министерства.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что подобные изменения не распространяются на показ фильма в онлайн-кинотеатрах.
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Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей фотографии
Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей фотографии
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