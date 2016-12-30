Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих

Создатель сериала «Шерлок» Стивен Моффат
предупреждает, что четвёртый сезон детектива, премьера которого состоится 1 января 2017
года, будет мрачнее предыдущих частей.
Моффат подчёркивает, что фанатам сериала не стоит питать иллюзии, что и на этот раз всё разрешится благополучно: «Они наркоманы, поддерживающие силы за счет адреналина, и это выйдет им боком. Так жить неправильно, и везение не может длиться вечно. Последствия неминуемы. Вы же понимаете, это не сказка. В этом сезоне история будет довольно мрачной»
. Слова Моффата цитирует издание Entertainment Weekly.
За «мрачность» в предстоящем сезоне частично отвечает новый злодей, роль которого исполняет Тоби Джонс
. О нём Моффат сказал, в частности, следующее: «О Мориарти мы все знаем, но когда ты представляешь нового злодея, его образ окутан тайной. Какова его цель? На что он способен? Как Шерлок сможет его одолеть? В рассказах о Шерлоке Холмсе много менее известных, чем Мориарти, злодеев, которые ещё не попадали на экран»
. Известно, что Джонс
сыграет Кэлвертона Смита
, персонажа из рассказа Конан Дойла «Шерлок Холмс при смерти»
.
Напомним, что выхода нового сезона знаменитого сериала с Бенедиктом Камбербэтчем
и Мартином Фриманом
поклонники ожидали почти три года. Российским зрителям не придётся ждать встречи с полюбившимися героями дольше своих британских «коллег»: Первый канал
покажет четвёртый сезон «Шерлока»
практически одновременно с телеканалом BBC
. Первая серия на Первом выйдет в эфир 1 января в 23.31
.
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