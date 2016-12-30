Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих

ревью

Объявлены номинанты Национальной премии в области кинематографии за 2016 год.

«Дуэлянт» и «Экипаж» открыли охоту на «Золотого орла»

Роберт Дауни-мл., Том Харди и Брэд Питт против Крепкого Орешка

Лучшие и худшие российские телевизионные фильмы по мнению пользователей Кино-Театр.ру

Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество

Грустный парень делает свою работу хорошо

Как устроена интерактивная выставка по мотивам сказки «Щелкунчик»

Главная тема

«Сохранить как...» // Лучшие фильмы 2016 года, не вышедшие в прокат

10 фильмов, которые почти или совсем проигнорировали российские кинопрокатчики