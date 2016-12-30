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Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих

30 декабря
2016 год

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30 декабря 2016
Создатель сериала «Шерлок» Стивен Моффат предупреждает, что четвёртый сезон детектива, премьера которого состоится 1 января 2017 года, будет мрачнее предыдущих частей.

Стивен Моффат

Моффат подчёркивает, что фанатам сериала не стоит питать иллюзии, что и на этот раз всё разрешится благополучно: «Они наркоманы, поддерживающие силы за счет адреналина, и это выйдет им боком. Так жить неправильно, и везение не может длиться вечно. Последствия неминуемы. Вы же понимаете, это не сказка. В этом сезоне история будет довольно мрачной». Слова Моффата цитирует издание Entertainment Weekly.

За «мрачность» в предстоящем сезоне частично отвечает новый злодей, роль которого исполняет Тоби Джонс. О нём Моффат сказал, в частности, следующее: «О Мориарти мы все знаем, но когда ты представляешь нового злодея, его образ окутан тайной. Какова его цель? На что он способен? Как Шерлок сможет его одолеть? В рассказах о Шерлоке Холмсе много менее известных, чем Мориарти, злодеев, которые ещё не попадали на экран». Известно, что Джонс сыграет Кэлвертона Смита, персонажа из рассказа Конан Дойла «Шерлок Холмс при смерти».

Напомним, что выхода нового сезона знаменитого сериала с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом поклонники ожидали почти три года. Российским зрителям не придётся ждать встречи с полюбившимися героями дольше своих британских «коллег»: Первый канал покажет четвёртый сезон «Шерлока» практически одновременно с телеканалом BBC. Первая серия на Первом выйдет в эфир 1 января в 23.31.
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Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих фотографии
Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих фотографии
Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих фотографии
Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих фотографии
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