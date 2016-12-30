Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино»

Продюсер, режиссёр, актёр, заслуженный артист РФ Игорь Угольников
станет президентом городской бюджетной киносети «Московское кино»
, должность директора сети займёт работавшая в «Мосгорпарке» Светлана Максимченко
. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
«Должность президента «Москино» – фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы – очень ответственная. Она требует серьёзного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино»
, – цитирует пресс-служба Угольникова
.
По словам Игоря Угольникова
, у бюджетной киносети не стоит задачи конкурировать с частными прокатными структурами: «Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях – это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно»
.
Как отмечается, новый директор «Москино», Светлана Максимченко
, более трёх лет проработала в ГКУ «Объединённая дирекция «Мосгорпарк», где отвечала за организацию мероприятий в парках, внешние коммуникации, международное сотрудничество и специальные проекты, в том числе курировала акции «Кино в парках»
и «Ночь кино»
.
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