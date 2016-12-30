Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино»

30 декабря
2016 год

Новости кино >>
30 декабря 2016
Продюсер, режиссёр, актёр, заслуженный артист РФ Игорь Угольников станет президентом городской бюджетной киносети «Московское кино», должность директора сети займёт работавшая в «Мосгорпарке» Светлана Максимченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино»

«Должность президента «Москино» – фактически последней сети государственных кинотеатров Москвы – очень ответственная. Она требует серьёзного осмысления роли двух десятков этих кинозалов для города и нашего российского кино», – цитирует пресс-служба Угольникова.

По словам Игоря Угольникова, у бюджетной киносети не стоит задачи конкурировать с частными прокатными структурами: «Сегодня нет никаких проблем с возможностью посмотреть коммерческие ленты. А вот дать возможность зрителям увидеть хорошее российское кино не только на фестивалях – это как раз в наших силах, и это для меня крайне важно».

Как отмечается, новый директор «Москино», Светлана Максимченко, более трёх лет проработала в ГКУ «Объединённая дирекция «Мосгорпарк», где отвечала за организацию мероприятий в парках, внешние коммуникации, международное сотрудничество и специальные проекты, в том числе курировала акции «Кино в парках» и «Ночь кино».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Об Андрее Громыко снимут сериал
персоны
Игорь Угольников

фотографии >>
Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино» фотографии
Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино» фотографии
Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино» фотографии
Оба-на: Игорь Угольников возглавит «Москино» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Денис Константинов
Алексей Локтев
Татьяна Надеждина
Кирилл Плетнёв
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Паоло Вилладжо
Элайза Душку
Том Кин
Луиз Моно
Робер Оссейн
Дэниэл Суньята
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью