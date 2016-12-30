«Дуэлянт» и «Экипаж» открыли охоту на «Золотого орла»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл»
.
На победу в главной номинации претендуют пять фильмов: «Дуэлянт»
, «Ледокол»
, «Рай»
, «Коллектор»
и «Экипаж»
. По количеству номинаций лидируют «Дуэлянт»
и «Экипаж»
(картины представлены в 10
и 9
категориях соответственно).
За звание лучшего режиссёра будут бороться всё те же: Алексей Мизгирёв
(«Дуэлянт»
), Андрей Кончаловский
(«Рай»
) и Николай Лебедев
(«Экипаж»
). В номинации «Лучшая мужская роль в кино» выдвинуты Данила Козловский
(«Экипаж»
), Иван Янковский
(«Дама пик»
) и Пётр Фёдоров
(«Дуэлянт»
). Лучшими киноактрисами 2016 года могут стать Ксения Раппопорт
(«Дама пик»
), Юлия Высоцкая
(«Рай»
) и Виктория Исакова
(«Ученик»
). Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте
премии «Золотой орёл»
.
Имена лауреатов станут известны 27 января
на церемонии вручения премии, которая пройдёт в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».
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