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«Дуэлянт» и «Экипаж» открыли охоту на «Золотого орла»

30 декабря
2016 год

Новости кино >>
30 декабря 2016
Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл».

«Дуэлянт» и «Экипаж» открыли охоту на «Золотого орла»

На победу в главной номинации претендуют пять фильмов: «Дуэлянт», «Ледокол», «Рай», «Коллектор» и «Экипаж». По количеству номинаций лидируют «Дуэлянт» и «Экипаж» (картины представлены в 10 и 9 категориях соответственно).

За звание лучшего режиссёра будут бороться всё те же: Алексей Мизгирёв («Дуэлянт»), Андрей Кончаловский («Рай») и Николай Лебедев («Экипаж»). В номинации «Лучшая мужская роль в кино» выдвинуты Данила Козловский («Экипаж»), Иван Янковский («Дама пик») и Пётр Фёдоров («Дуэлянт»). Лучшими киноактрисами 2016 года могут стать Ксения Раппопорт («Дама пик»), Юлия Высоцкая («Рай») и Виктория Исакова («Ученик»). Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте премии «Золотой орёл».

Имена лауреатов станут известны 27 января на церемонии вручения премии, которая пройдёт в павильоне №1 киноконцерна «Мосфильм».
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Рецензии:
«Экипаж»
«Дуэлянт»
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