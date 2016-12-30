Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн»

Уход из жизни актрисы Кэрри Фишер
стал настоящим шоком для фанатов киноэпопеи «Звёздные войны»
, которые теперь задаются вопросом, какова же будет судьба её героини, принцессы Леи Органы
.
Как сообщает Variety, Фишер
успела завершить свою часть съёмок в восьмом эпизоде. По слухам, роль Леи в нём будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы»
. Однако пока трудно сказать, как смерть актрисы повлияет на события «Эпизода IX»
, съёмки которого запланированы на конец 2017
‒ начало 2018
года. Disney и Lucasfilm традиционно хранят молчание относительно грядущих проектов саги.
Мировая премьера «Эпизода VIII»
, снятого Райаном Джонсоном
, состоится 14 декабря 2017
года. «Эпизод IX»
попадёт на экраны в мае 2019
года.
Всего Фишер снялась в пяти частях «Звёздных войн», а также в недавно вышедшем на экраны спин-оффе «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
.
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