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Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн»

30 декабря
2016 год

Новости кино >>
30 декабря 2016
Уход из жизни актрисы Кэрри Фишер стал настоящим шоком для фанатов киноэпопеи «Звёздные войны», которые теперь задаются вопросом, какова же будет судьба её героини, принцессы Леи Органы.

Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн»

Как сообщает Variety, Фишер успела завершить свою часть съёмок в восьмом эпизоде. По слухам, роль Леи в нём будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы». Однако пока трудно сказать, как смерть актрисы повлияет на события «Эпизода IX», съёмки которого запланированы на конец 2017 ‒ начало 2018 года. Disney и Lucasfilm традиционно хранят молчание относительно грядущих проектов саги.

Мировая премьера «Эпизода VIII», снятого Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря 2017 года. «Эпизод IX» попадёт на экраны в мае 2019 года.

Всего Фишер снялась в пяти частях «Звёздных войн», а также в недавно вышедшем на экраны спин-оффе «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».
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Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
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