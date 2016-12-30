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«Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице

30 декабря
2016 год

Новости кино >>
30 декабря 2016
Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» Эмманюэль Бенбии планирует снять аналогичный альманах о Санкт-Петербурге, рассказал в интервью РИА Новости продюсер и переводчик Василий Горчаков.

«Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице

«У меня заключён договор с известным продюсером Эмманюэлем Бенбии, он планирует снять фильм «Петербург, я люблю тебя», состоящий из новелл, которые должны снимать знаменитые режиссёры со всего мира, в том числе и из России. И сейчас мы над этим работаем, хотя есть большие проблемы», — рассказал Горчаков.

Альманах «Париж, я люблю тебя» — фильм, состоящий из 18 короткометражных новелл о разных проявлениях любви, каждая из которых разворачивается в определённом округе французской столицы. Длительность роликов составляет пять минут, у каждого из них свои режиссёр, сценарист и актёры. Премьера фильма состоялась в 2006 году на Каннском кинофестивале.

«Париж, я люблю тебя» открыл целую серию киноальманахов подобного формата: один за другим появились аналогичные признания в любви к Нью-Йорку, Москве, Гаване, Рио и др.
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«Москва, я люблю тебя»
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Гавана, я люблю тебяМосква, я люблю тебя! (киноальманах)Нью-Йорк, я люблю тебяПариж, я люблю тебяРио, я люблю тебя

фотографии >>
Кадр из к/ф «Москва, я люблю тебя!»
Кадр из к/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя»
«Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице фотографии
Кадр из к/ф «Париж, я люблю тебя»
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