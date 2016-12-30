«Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице

Продюсер фильма «Париж, я люблю тебя» Эмманюэль Бенбии
планирует снять аналогичный альманах о Санкт-Петербурге
, рассказал в интервью РИА Новости продюсер и переводчик Василий Горчаков
.
«У меня заключён договор с известным продюсером Эмманюэлем Бенбии, он планирует снять фильм «Петербург, я люблю тебя», состоящий из новелл, которые должны снимать знаменитые режиссёры со всего мира, в том числе и из России. И сейчас мы над этим работаем, хотя есть большие проблемы»
, — рассказал Горчаков
.
Альманах «Париж, я люблю тебя»
— фильм, состоящий из 18
короткометражных новелл о разных проявлениях любви, каждая из которых разворачивается в определённом округе французской столицы. Длительность роликов составляет пять минут, у каждого из них свои режиссёр, сценарист и актёры. Премьера фильма состоялась в 2006
году на Каннском кинофестивале
.
«Париж, я люблю тебя»
открыл целую серию киноальманахов подобного формата: один за другим появились аналогичные признания в любви к Нью-Йорку
, Москве
, Гаване
, Рио
и др.
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