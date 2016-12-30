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Новости кино «Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице Серия альманахов о многообразии любви в разных городах мира продолжится новым фильмом.

Новости кино Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде «Звёздных войн» Дальнейшая же судьба принцессы Леи в киносаге под вопросом.

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Новости кино «Дуэлянт» и «Экипаж» открыли охоту на «Золотого орла» Объявлены номинанты Национальной премии в области кинематографии за 2016 год.

Обзор сериалов Глас народа-2016: Какие сериалы смотрели и обсуждали зрители Лучшие и худшие российские телевизионные фильмы по мнению пользователей Кино-Театр.ру

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