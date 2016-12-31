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Николас Кейдж может стать 40-м президентом США

31 декабря
2016 год

Новости кино >>
31 декабря 2016
Похоже, что скоро копилка ролей Николаса Кейджа пополнится новым примечательным образом: ему предлагают сыграть 40-го президента США Рональда Рейгана в байопике о жизни политика с актёрским прошлым.

Николас Кейдж может стать 40-м президентом США

Как сообщается, Кейдж на данный момент не ответил на предложение, поскольку, по словам его агента, проект «находится на слишком ранней стадии, чтобы это обсуждать», однако он признал, что участие Кейджа в проекте возможно.

Картина ещё не получила названия. Известно лишь, что в новом биографическом фильме личность Рейгана предстанет в положительном свете.

Имена сценаристов и участников съёмочной команды, как и предположительная дата релиза фильма, также не называются.
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Николас Кейдж может стать 40-м президентом США фотографии
Николас Кейдж может стать 40-м президентом США фотографии
Николас Кейдж может стать 40-м президентом США фотографии
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