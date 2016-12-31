Николас Кейдж может стать 40-м президентом США

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В Министерстве культуры состоялась традиционная предновогодняя церемония награждения.

Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года

Райан Гослинг высадится на Луне

В новогодние каникулы в кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы классики советского кино и современной польской анимации.

В Москву пришла «Кинозима»

30 декабря

«Петербург, я люблю тебя»: француз готов признаться в своём чувстве к Северной столице

Серия альманахов о многообразии любви в разных городах мира продолжится новым фильмом.