Николас Кейдж может стать 40-м президентом США

Похоже, что скоро копилка ролей Николаса Кейджа
пополнится новым примечательным образом: ему предлагают сыграть 40
-го президента США Рональда Рейгана
в байопике о жизни политика с актёрским прошлым.
Как сообщается, Кейдж
на данный момент не ответил на предложение, поскольку, по словам его агента, проект «находится на слишком ранней стадии, чтобы это обсуждать»
, однако он признал, что участие Кейджа в проекте возможно.
Картина ещё не получила названия. Известно лишь, что в новом биографическом фильме личность Рейгана
предстанет в положительном свете.
Имена сценаристов и участников съёмочной команды, как и предположительная дата релиза фильма, также не называются.
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