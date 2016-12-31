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В Москву пришла «Кинозима»

31 декабря
2016 год

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31 декабря 2016
Фестиваль «Кинозима» в юбилейный пятый раз проходит в сети государственных кинотеатров «Московское кино». В программе киносмотра – множество любимых советских фильмов и лучшие новинки польской анимации, увидеть которые на больших экранах можно совершенно бесплатно. Фестиваль будет проходить по 9 января включительно.

Кадр из к/ф «31 июня»

Основная часть программы – музыкальная – состоит из кинолент с песнями и мелодиями великих отечественных композиторов: Максима Дунаевского («Карнавал»), Эдуарда Артемьева («Зеркало», «Раба любви»), Александра Зацепина («31 июня») и других.

Отдельный блок фестиваля посвящён окружающей среде и природе, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии. На большом экране можно будет увидеть, в частности, трагичное и живописное «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова, «У озера» Сергея Герасимова, «Сталкер» Андрея Тарковского, «Прощание» Ларисы Шепитько и Элема Климова и другие картины.

По словам организаторов, особое место в программе фестиваля займёт польская анимация для взрослых: будут продемонстрированы лучшие за последние два года польские короткометражные фильмы. Зрители увидят их в кинотеатре «Космос». Картины отобрали из сборника фестиваля анимации O!PLA. Абсолютное большинство из них широко не демонстрировалось в России, и «Кинозима» – едва ли не единственная возможность их увидеть.

Кадр из к/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»

Для маленьких зрителей подготовят мультфильмы на новогоднюю тему, а также известные добрые сказки: «Руслан и Людмила», «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и другие.

Вход на все показы в рамках фестиваля бесплатный. Посмотреть полное расписание «Кинозимы» можно здесь. На сайте легко найти список кинотеатров, их адреса и телефоны, а также познакомиться с информацией о других новогодних мероприятиях сети «Москино».
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фильмы
31 июняЗеркалоКак Иванушка–дурачок за чудом ходилКарнавалНеотправленное письмоПрощаниеРаба любвиРуслан и ЛюдмилаСталкерТеньУ озера

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Кадр из к/ф «Раба любви»
Кадр из к/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
В Москву пришла «Кинозима» фотографии
Афиша к к/ф «Карнавал»
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