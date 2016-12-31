В Москву пришла «Кинозима»

Фестиваль «Кинозима»
в юбилейный пятый раз проходит в сети государственных кинотеатров «Московское кино»
. В программе киносмотра – множество любимых советских фильмов и лучшие новинки польской анимации, увидеть которые на больших экранах можно совершенно бесплатно. Фестиваль будет проходить по 9 января
включительно.
Основная часть программы – музыкальная – состоит из кинолент с песнями и мелодиями великих отечественных композиторов: Максима Дунаевского
(«Карнавал»
), Эдуарда Артемьева
(«Зеркало»
, «Раба любви»
), Александра Зацепина
(«31 июня»
) и других.
Отдельный блок фестиваля посвящён окружающей среде и природе, так как 2017
год объявлен в России Годом экологии. На большом экране можно будет увидеть, в частности, трагичное и живописное «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова
, «У озера» Сергея Герасимова
, «Сталкер» Андрея Тарковского
, «Прощание» Ларисы Шепитько
и Элема Климова
и другие картины.
По словам организаторов, особое место в программе фестиваля займёт польская анимация для взрослых: будут продемонстрированы лучшие за последние два года польские короткометражные фильмы. Зрители увидят их в кинотеатре «Космос»
. Картины отобрали из сборника фестиваля анимации O!PLA
. Абсолютное большинство из них широко не демонстрировалось в России, и «Кинозима» – едва ли не единственная возможность их увидеть.
Для маленьких зрителей подготовят мультфильмы на новогоднюю тему, а также известные добрые сказки: «Руслан и Людмила»
, «Тень»
, «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
и другие.
Вход на все показы в рамках фестиваля бесплатный. Посмотреть полное расписание «Кинозимы»
можно здесь
. На сайте легко найти список кинотеатров, их адреса и телефоны, а также познакомиться с информацией о других новогодних мероприятиях сети «Москино».
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