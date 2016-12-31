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Райан Гослинг высадится на Луне

31 декабря
2016 год

Новости кино >>
31 декабря 2016
На волне успеха мюзикла «Ла-Ла Ленд» Райан Гослинг снова готов приступить к совместной работе с режиссёром Дэмиеном Шазеллом.

Райан Гослинг высадится на Луне

Гослинг сыграет главную роль в байопике Шазелла «Первый человек». Актёр воплотит на экране образ Нила Армстронга – американского астронавта, высадившегося на Луну в 1969 году.

Основой для сюжета фильма станет биография Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга». Написание сценария поручено Джошу Сингеру («В центре внимания»). Картина расскажет о миссии NASA по высадке человека на Луну, затронув временной промежуток с 1961 года по 1969-й, а также сфокусируется на значимости этих событий не только для Армстронга лично, но и для всей Америки в целом.

Съёмки «Первого человека» должны стартовать в начале 2017 года.
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