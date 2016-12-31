Райан Гослинг высадится на Луне

На волне успеха мюзикла «Ла-Ла Ленд» Райан Гослинг
снова готов приступить к совместной работе с режиссёром Дэмиеном Шазеллом
.
Гослинг
сыграет главную роль в байопике Шазелла «Первый человек»
. Актёр воплотит на экране образ Нила Армстронга
– американского астронавта, высадившегося на Луну
в 1969
году.
Основой для сюжета фильма станет биография Джеймса Хансена «Первый человек: Жизнь Нила А. Армстронга»
. Написание сценария поручено Джошу Сингеру
(«В центре внимания»
). Картина расскажет о миссии NASA по высадке человека на Луну, затронув временной промежуток с 1961
года по 1969
-й, а также сфокусируется на значимости этих событий не только для Армстронга лично, но и для всей Америки в целом.
Съёмки «Первого человека»
должны стартовать в начале 2017
года.
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