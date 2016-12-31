Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года

Владимир Мединский:«В рамках Года российского кино эксперты Гильдии неигрового кино и телевидения и Союза кинематографистов России внимательно отсмотрели и оценили 231 фильм, созданный при поддержке Минкультуры. Мы рады вручить награду Алексею Вахрушеву, автору картины, занявшей первое место по итогам голосования».
Режиссёр также был удостоен Благодарности Министра культуры.
Картина повествует о морском зверобойном промысле коренных народов Чукотки. Главным героем «Книги моря» стал потомственный морзверобой Эдуард Рыпхиргин.
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