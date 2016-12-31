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Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года

31 декабря
2016 год

Новости кино >>
31 декабря 2016
Лучшим неигровым фильмом года по версии Министерства культуры Российской Федерации стала «Книга моря» Алексея Вахрушева. Награду режиссёру вручил глава ведомства Владимир Мединский на традиционной предновогодней церемонии награждения.

Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года
фото: http://mkrf.ru/

Владимир Мединский: «В рамках Года российского кино эксперты Гильдии неигрового кино и телевидения и Союза кинематографистов России внимательно отсмотрели и оценили 231 фильм, созданный при поддержке Минкультуры. Мы рады вручить награду Алексею Вахрушеву, автору картины, занявшей первое место по итогам голосования».

Режиссёр также был удостоен Благодарности Министра культуры.

Картина повествует о морском зверобойном промысле коренных народов Чукотки. Главным героем «Книги моря» стал потомственный морзверобой Эдуард Рыпхиргин.

кадр из фильма
фото: Алексей Вахрушев

кадр из фильма
фото: Алексей Вахрушев
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Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года фотографии
Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года фотографии
Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года фотографии
Мединский признал «Книгу моря» Вахрушева лучшим неигровым фильмом года фотографии
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