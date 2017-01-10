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«Белому слону» интересна «Голая жизнь»

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Новости кино >>
10 января 2017
Опубликованы шорт-листы в документальной и анимационной номинациях премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».

Кадр из м/ф «Кукушка»

Лучшим анимационным фильмом (шорт-лист) могут стать «До любви» (режиссёр Игорь Ковалёв) и «Кукушка» (режиссёр Дина Великовская).

В шорт-лист номинации «Лучший документальный фильм» вошло три картины: «Павленский. Голая жизнь» режиссёра Дарьи Хреновой, «Слишком свободный человек» Веры Кричевской и Михаила Фишмана и «Ладан-навигатор» Александра Куприна.

Кадр из д/ф «Павленский. Голая жизнь»

Премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко присуждаются без предварительного выдвижения номинантов, на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, и голосованием Экспертного совета. Торжественная церемония вручения премии «Белый слон» за 2016 год состоится 13 января в Белом зале Дома кино.
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Голая жизньДо любви

фотографии >>
Кадр из д/ф «Ладан-навигатор»
Кадр из м/ф «До любви»
Кадр из д/ф «Павленский. Голая жизнь»
«Белому слону» интересна «Голая жизнь» фотографии
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