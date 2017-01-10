«Белому слону» интересна «Голая жизнь»

Опубликованы шорт-листы в документальной и анимационной номинациях премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон»
.
Лучшим анимационным фильмом (шорт-лист) могут стать «До любви»
(режиссёр Игорь Ковалёв
) и «Кукушка»
(режиссёр Дина Великовская
).
В шорт-лист номинации «Лучший документальный фильм» вошло три картины: «Павленский. Голая жизнь»
режиссёра Дарьи Хреновой
, «Слишком свободный человек» Веры Кричевской
и Михаила Фишмана
и «Ладан-навигатор» Александра Куприна
.
Премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко
присуждаются без предварительного выдвижения номинантов, на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, и голосованием Экспертного совета. Торжественная церемония вручения премии «Белый слон» за 2016
год состоится 13 января
в Белом зале Дома кино.
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