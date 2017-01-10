«Твин Пикс» возвращается на экраны

анонс

Киносмотр откроется режиссёрским дебютом известного сценариста и продюсера.

10 января

«Белому слону» интересна «Голая жизнь»

Стали известны претенденты на премию Гильдии киноведов и кинокритиков России среди документальных и анимационных фильмов.