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«Твин Пикс» возвращается на экраны

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Новости кино >>
10 января 2017
Долгожданный новый сезон американского сериала «Твин Пикс» выйдет на экраны 21 мая, об этом объявил президент телеканала Showtime Дэвид Невинс.

«Твин Пикс» возвращается на экраны

Оригинальный «Твин Пикс» транслировался в 1990-1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было расследование убийства школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера, исполнял Кайл Маклахлен.

Авторами и продюсерами нового «Твин Пикса», как и предыдущих сезонов сериала, стали культовый режиссёр Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост.

Премьерный эпизод будет длиться два часа, уточняет издание Variety. Сообщается, что Линч снял все 18 часов нового, третьего сезона. Звезда сериала Маклахлен также принял участие в съёмках наряду с другими вернувшимися в сериал актёрами и новичками.
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«Твин Пикс» возвращается на экраны фотографии
«Твин Пикс» возвращается на экраны фотографии
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