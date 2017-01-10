«Твин Пикс» возвращается на экраны

Долгожданный новый сезон американского сериала «Твин Пикс»
выйдет на экраны 21 мая
, об этом объявил президент телеканала Showtime Дэвид Невинс
.
Оригинальный «Твин Пикс»
транслировался в 1990-1991
годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было расследование убийства школьницы-подростка Лоры Палмер
в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс
. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера
, исполнял Кайл Маклахлен
.
Авторами и продюсерами нового «Твин Пикса», как и предыдущих сезонов сериала, стали культовый режиссёр Дэвид Линч
и сценарист Марк Фрост
.
Премьерный эпизод будет длиться два часа, уточняет издание Variety. Сообщается, что Линч
снял все 18
часов нового, третьего сезона. Звезда сериала Маклахлен
также принял участие в съёмках наряду с другими вернувшимися в сериал актёрами и новичками.
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