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«Джанго» музыкальный: назван фильм открытия Берлинале

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Новости кино >>
10 января 2017
С 9 по 19 февраля 2017 года в столице Германии пройдет 67Берлинский международный кинофестиваль. Организаторы рассказали о том, какая картина станет фильмом открытия смотра.

«Джанго» музыкальный: назван фильм открытия Берлинале

После торжественной церемонии открытия гостям и участникам фестиваля покажут режиссёрский дебют известного сценариста и продюсера Этьена Комара «Джанго». Это будет мировая премьера фильма.

«Джанго» примет участие в основном конкурсе Берлинале. Картина повествует о Джанго Рейнхардте, известном гитаристе и композиторе, и его отъезде в 1943 году из Парижа, оккупированного немцами.

«Джанго Рейнхардт был одним из самых ярких пионеров европейского джаза и отцом цыганского свинга. «Джанго» сосредотачивается на одном периоде богатой событиями жизни музыканта – трогательной истории о его выживании в сложных условиях. Постоянная опасность и зверства, совершенные в отношении его семьи, не могли заставить его перестать играть», – говорит директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик.

Этьен Комар уже завоевал известность как сценарист и продюсер («О богах и людях», «Мой король» и другие). Главную роль в «Джанго» исполнил Реда Катеб. Также в актёрский ансамбль вошли Сесиль де Франс, Алекс Брендемюль и Ульрих Брандхофф. Музыка Джанго Рейнхарда специально для фильма была записана знаменитым джаз-бендом Rosenberg Trio.
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