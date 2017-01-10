«Джанго» музыкальный: назван фильм открытия Берлинале

С 9
по 19 февраля 2017
года в столице Германии пройдет 67
-й Берлинский международный кинофестиваль
. Организаторы рассказали о том, какая картина станет фильмом открытия смотра.
После торжественной церемонии открытия гостям и участникам фестиваля покажут режиссёрский дебют известного сценариста и продюсера Этьена Комара «Джанго»
. Это будет мировая премьера фильма.
«Джанго» примет участие в основном конкурсе Берлинале
. Картина повествует о Джанго Рейнхардте
, известном гитаристе и композиторе, и его отъезде в 1943 году из Парижа, оккупированного немцами.
«Джанго Рейнхардт был одним из самых ярких пионеров европейского джаза и отцом цыганского свинга. «Джанго» сосредотачивается на одном периоде богатой событиями жизни музыканта – трогательной истории о его выживании в сложных условиях. Постоянная опасность и зверства, совершенные в отношении его семьи, не могли заставить его перестать играть»
, – говорит директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик
.
Этьен Комар
уже завоевал известность как сценарист и продюсер («О богах и людях»
, «Мой король»
и другие). Главную роль в «Джанго» исполнил Реда Катеб
. Также в актёрский ансамбль вошли Сесиль де Франс
, Алекс Брендемюль
и Ульрих Брандхофф
. Музыка Джанго Рейнхарда специально для фильма была записана знаменитым джаз-бендом Rosenberg Trio
.
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